Les récentes annonces de dépôts massifs de satellites par divers pays et entreprises ont soulevé des inquiétudes quant à la surpopulation de l'orbite terrestre basse. Selon une étude récente publiée dans Science, les pays ont collectivement déposé une demande pour plus d'un million de satellites entre 2017 et 2022, englobant plus de 300 systèmes satellitaires distincts. Cette augmentation des dépôts a fait craindre des collisions potentielles et une augmentation des débris spatiaux.

Les dépôts sont effectués des années à l'avance pour coordonner le spectre des fréquences radio et garantir que les nouveaux signaux satellites n'interfèrent pas avec ceux existants. Cependant, le problème réside dans le fait que soit une partie importante de ces satellites seront effectivement lancées, ce qui entraînera une orbite terrestre encombrée avec plus de 100,000 XNUMX satellites supplémentaires, soit que les opérateurs demandent plus de satellites qu'ils n'envisagent de lancer, peut-être pour des raisons stratégiques ou gain financier.

Certains éléments indiquent que certaines sociétés pourraient gonfler le nombre de leurs dépôts. Par exemple, une société française appelée E-Space a déposé une demande pour deux constellations composées de centaines de milliers de satellites, mais son PDG a évoqué des plans pour « au moins 30,000 XNUMX » satellites. OneWeb, un autre opérateur de satellite, a déposé des demandes pour des milliers de satellites supplémentaires dans plusieurs pays.

La situation est encore compliquée par le fait que différents pays ont des règles administratives et des frais différents associés aux enregistrements par satellite. Certains pays peuvent offrir des conditions plus favorables, ce qui amène les opérateurs de satellite à déposer leur demande dans plusieurs États pour profiter de réglementations et de coûts différents.

Alors que le nombre de signalements de satellites continue d'augmenter, l'Union internationale des télécommunications, l'agence des Nations Unies responsable de la coordination des opérations par satellite, est confrontée à des défis pour prévenir les interférences et gérer le nombre croissant de signalements. Trouver un équilibre entre les déploiements de satellites et garantir un environnement spatial sûr et durable sera crucial dans les années à venir.

Foire aux Questions

Q : Qu’est-ce que l’orbite terrestre basse ?

R : L’orbite terrestre basse est la région de l’espace située à moins de 2,000 XNUMX kilomètres de la surface de la Terre. C'est là que se trouvent la plupart des satellites et la Station spatiale internationale (ISS).

Q : Pourquoi la surpopulation est-elle un problème dans l’espace ?

R : La surpopulation dans l’espace peut entraîner des collisions entre satellites et la création de débris spatiaux. Ces collisions peuvent causer des dommages importants aux systèmes satellitaires et augmenter le risque de collisions futures, créant ainsi un effet de cascade.

Q : Qu'est-ce que l'Union internationale des télécommunications ?

R : L'Union internationale des télécommunications (UIT) est une agence spécialisée des Nations Unies qui supervise les réseaux et services de télécommunications mondiaux, y compris les opérations par satellite. Il coordonne l’attribution du spectre des fréquences radio et des créneaux orbitaux des satellites afin d’éviter les interférences.

Q : Que sont les enregistrements satellite ?

R : Les dépôts de satellites sont des propositions soumises à l'Union internationale des télécommunications par des pays ou des organisations qui envisagent de lancer des satellites. Ces documents comprennent des détails sur l'orbite du satellite, l'utilisation des fréquences et d'autres informations techniques.

