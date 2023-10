L'évolution diversifiée des dents et des mâchoires des chauves-souris : percer les mystères

Une nouvelle étude a mis en lumière l’histoire évolutive remarquable des dents et des mâchoires des chauves-souris. Les chauves-souris noctilionoïdes, comprenant plus de 200 espèces trouvées principalement sous les tropiques américains, présentent un large éventail de structures de mâchoire adaptées à différents régimes alimentaires. Cette recherche met en évidence les changements fascinants dans le nombre, la taille, la forme et le positionnement des dents chez ces chauves-souris.

Les scientifiques ont découvert que les chauves-souris au museau plus court ont tendance à avoir moins de dents en raison de contraintes spatiales. En revanche, les chauves-souris aux mâchoires allongées peuvent accueillir plus de dents, ce qui rappelle les ancêtres des mammifères placentaires. Ces découvertes offrent un aperçu de l’évolution des visages des mammifères, en particulier du développement des mâchoires et des dents.

Les chercheurs impliqués dans l’étude soulignent que les chauves-souris possèdent les quatre types de dents que possèdent les humains : incisives, canines, prémolaires et molaires. Ce qui est vraiment remarquable, c’est que les chauves-souris noctilionoïdes ont connu une diversification rapide de leur régime alimentaire sur une période relativement courte de 25 millions d’années. Aujourd'hui, différentes espèces de ce groupe présentent des régimes alimentaires variés allant des insectes, des fruits et du nectar au poisson et même au sang.

Alexa Sadier, l'auteur principal de l'étude, souligne la diversité fascinante observée chez ces espèces de chauves-souris. Certains possèdent un visage court et des mâchoires puissantes, leur permettant de mordre facilement la peau dure des fruits, tandis que d'autres ont un long museau spécialisé pour siroter le nectar des fleurs. L’évolution rapide d’une telle diversité dans leurs mâchoires et leurs dents soulève des questions sur les mécanismes sous-jacents à l’origine de ces changements.

Pour enquêter sur ces mystères, l’équipe de recherche a utilisé des techniques avancées telles que la tomodensitométrie pour examiner les mâchoires, les prémolaires et les molaires de plus de 100 espèces de chauves-souris noctilionoïdes. Leurs découvertes ont révélé l'existence de « règles de développement » qui déterminent la disposition des dents en fonction du régime alimentaire de la chauve-souris. Les chauves-souris avec des mâchoires plus longues ou intermédiaires ont généralement trois prémolaires et trois molaires de chaque côté, tandis que celles avec des mâchoires plus courtes, souvent mangeuses de fruits, ont tendance à perdre soit la prémolaire moyenne, soit la molaire arrière, ou les deux.

L'espace limité chez les chauves-souris à mâchoires courtes explique la présence de molaires antérieures plus larges. En raison du manque d’espace, les premières dents qui émergent chez ces chauves-souris grossissent, car l’espace pour les dents suivantes est insuffisant. Ces résultats remettent en question les hypothèses sur le développement des dents et mettent en lumière la régulation de la croissance, de la forme et de la taille des dents chez les mammifères.

Cette étude a des implications plus larges pour comprendre le développement des dents chez les mammifères. Les recherches antérieures sur le développement des dents se sont principalement concentrées sur des souris dotées d'incisives et de molaires hautement spécialisées. On ne sait toujours pas si les mêmes mécanismes génétiques et développementaux contrôlent la croissance des dents chez les mammifères comme les chauves-souris et les humains, qui possèdent des dents plus « ancestrales ».

À l’avenir, les chercheurs prévoient d’élargir leur étude pour inclure l’examen des incisives et des canines noctilionoïdes. En approfondissant les mécanismes génétiques et développementaux qui façonnent le développement des dents chez ces chauves-souris, de nouvelles informations sur les secrets évolutifs cachés au sein de ces espèces pourraient être découvertes.

