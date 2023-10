By

Une étude récente sur l’arbre généalogique des mammifères a découvert des traits surprenants parmi les espèces qui ont survécu à plusieurs extinctions massives. Contrairement à la croyance de longue date selon laquelle les mammifères généralistes ou « ennuyeux » étaient ceux qui subissaient des événements catastrophiques, l’étude révèle que les survivants possédaient des traits uniques et avancés pour leurs époques respectives.

La sagesse conventionnelle de la « survie des non spécialisés » suggère que les animaux généralisés sont les moins susceptibles de disparaître. Cependant, les chercheurs ont découvert que les mammifères qui ont survécu à des extinctions massives étaient en réalité assez avancés pour leur époque. Ces animaux possédaient de nouveaux traits qui auraient pu les aider à survivre et leur offrir une flexibilité évolutive.

L’étude s’est concentrée sur les synapsides, un groupe d’animaux dont les seuls membres restants sont des mammifères. Les chercheurs ont construit un arbre généalogique massif de synapsides pour comprendre les radiations évolutives au fil du temps. Contrairement aux croyances antérieures, ils ont découvert que la survie ne dépendait pas uniquement de caractéristiques généralistes. Des synapsides plus grandes, et pas seulement des insectivores généralistes, figuraient parmi les survivants à certains moments de l'histoire.

Le lancement de cette recherche a été inspiré par une étude publiée en 2019 par David Grossnickle, professeur adjoint à l'Oregon Institute of Technology. Son étude a mis en évidence à quel point les petits mammifères insectivores ont tendance à être des lignées qui survivent à des périodes difficiles. Lorsque Grossnickle a contacté les chercheurs, ils s'attendaient à trouver un schéma similaire chez les mammifères antérieurs et leurs ancêtres. Cependant, ce schéma a commencé à disparaître à mesure qu’ils approfondissaient l’histoire des synapsides.

Une analyse plus approfondie a révélé que certaines espèces initialement perçues comme non spécialisées présentaient en réalité de nouvelles caractéristiques. Par exemple, les mammifères de l’ère des dinosaures possédaient des dents avancées qui leur permettaient non seulement de couper des proies, mais également de broyer de la nourriture, ce qui leur offrait un avantage en période de pénurie alimentaire.

Il est important de noter que l’étude ne suggère pas que les animaux spécialisés soient moins sujets à l’extinction. Cela met plutôt en évidence que les espèces qui ont survécu aux extinctions massives avaient des caractéristiques qui étaient loin d’être génériques. Les animaux dotés de caractéristiques nouvelles telles que des dents avancées ou des mâchoires plus efficaces pour décomposer différents aliments n'ont prospéré que lorsque les lignées plus anciennes ont disparu.

Les implications de cette étude s'étendent au-delà des mammifères, incitant les scientifiques à examiner d'autres groupes et à voir si des complexités similaires existent dans leurs diversifications évolutives. La recherche permet de mieux comprendre le fonctionnement de l’évolution et suggère qu’il n’existe peut-être pas un ensemble cohérent de caractéristiques typiquement possédées par les ancêtres des diversifications évolutives.

Source : *Nature Ecologie et Evolution*