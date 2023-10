Coïncidence évolutive : comment la chauve-souris Barbastelle est devenue un chasseur spécialisé

Une nouvelle étude remet en question la croyance de longue date d’une course aux armements évolutive entre les chauves-souris et les insectes. Lasse Jakobsen, biologiste à l'Université du Danemark du Sud, et son équipe se demandent pourquoi certaines chauves-souris, comme la chauve-souris barbastelle, sont nettement plus silencieuses que d'autres lorsqu'elles chassent des insectes volants. Au lieu de considérer cela comme une adaptation de la course aux armements, les chercheurs proposent que la stratégie de chasse unique de la chauve-souris barbastelle soit une coïncidence évolutive qui lui a permis de devenir un chasseur spécialisé.

Dans l'étude, Jakobsen et ses collègues ont observé que la plupart des membres des proches parents de la barbastelle sont des chauves-souris glaneuses, qui mangent des insectes posés sur des surfaces comme les feuilles et les branches. Ces chauves-souris sont beaucoup plus silencieuses que les chauves-souris colporteuses qui attrapent des insectes dans les airs. Cette observation a conduit les chercheurs à suggérer que l'ancêtre de la barbastelle était probablement une chauve-souris glaneuse et que sa capacité à chasser les insectes volants a évolué indépendamment de la théorie de la course aux armements.

Selon Jakobsen, le volume réduit des appels de la barbastelle n'est pas une adaptation intentionnelle. Il s’agit plutôt d’une limitation morphologique héritée de ses ancêtres chauves-souris glaneuses, qui émettent des sons par le nez, ce qui entraîne des cris plus silencieux. La barbastelle ne peut tout simplement pas produire des appels plus forts. Par chance, cette limitation a permis à la chauve-souris d'occuper une niche où elle chasse des insectes volants et nocturnes qui savent éviter les autres chauves-souris mais qui ne peuvent pas entendre les cris de faible amplitude de la barbastelle.

Cette étude remet en question l'idée dominante selon laquelle la stratégie de chasse de la barbastelle serait une réponse à l'audition des insectes. Au lieu de cela, cela suggère que la barbastelle est tombée dans une niche écologique spécialisée en raison de ses limitations morphologiques, bénéficiant de sa technique de chasse particulièrement silencieuse.

Cette recherche apporte un nouvel éclairage sur les processus évolutifs à l’origine des interactions prédateur-proie. Il met en évidence la complexité des relations écologiques et les diverses voies que les espèces peuvent emprunter pour exploiter les niches écologiques. Si la théorie de la course aux armements reste pertinente pour de nombreuses interactions prédateurs-proies, le cas de la chauve-souris barbastelle souligne le rôle du hasard et de la coïncidence dans la formation de la diversité de la vie sur Terre.

