Reconsidérer la locomotion des mammifères et des reptiles

La compréhension conventionnelle de la manière dont les mammifères terrestres ont développé leur style de marche distinctif a été remise en question par une récente étude menée par Harvard. Pendant des décennies, on a cru que les mammifères descendaient d’ancêtres ressemblant à des reptiles, ce qui entraînait le passage d’une posture rampante aux jambes écartées à une posture de marche avec les jambes placées sous le corps. Cette hypothèse, connue sous le nom de paradigme latéral-sagittal, a été largement enseignée dans les manuels universitaires d’anatomie et d’évolution.

Cependant, la nouvelle étude suggère que cette croyance de longue date pourrait être incorrecte. Les chercheurs affirment que se fier uniquement aux observations d’animaux modernes, tels que les mammifères et les reptiles vivants, peut conduire à des hypothèses évolutives erronées. Pour obtenir une compréhension plus précise, l’équipe a souligné l’importance d’analyser les archives fossiles et d’étudier les animaux disparus.

En examinant les archives fossiles, les chercheurs espèrent identifier les changements anatomiques, le moment de ces changements et les pressions sélectives qui ont conduit à l’évolution de la locomotion chez les mammifères. Les auteurs de l’étude soutiennent que sans cette perspective historique, les récits évolutionnistes peuvent devenir de simples récits spéculatifs dépourvus de fondement empirique.

Les résultats de cette étude impliquent qu’il est crucial de consulter les archives fossiles lors de la construction de scénarios évolutifs. Bien que les archives fossiles fournissent des informations limitées sur les tissus mous, tels que les muscles et les tendons, elles restent une ressource vitale pour comprendre les changements survenus tout au long de l’histoire de l’évolution.

En résumé, l’étude menée par Harvard remet en question la compréhension traditionnelle de la transition locomotrice des reptiles aux mammifères. En soulignant la nécessité d’étudier les archives fossiles, les chercheurs appellent à une approche plus rigoureuse et fondée sur des preuves pour comprendre l’histoire évolutive de la locomotion.

Références:

– Université Harvard (2021). « Évolution du style de marche des mammifères » [Communiqué de presse].

– Siliézar, P. (2021). "Une étude réécrit l'histoire de la transition à pied la plus célèbre de l'évolution."