De nouvelles preuves suggèrent que le changement climatique déclenche des tremblements de terre et des affaissements de terrain

Une étude récente menée par le professeur Mehdi Zare de l'Institut international d'ingénierie parasismique et de sismologie révèle que le changement climatique pourrait avoir une corrélation directe avec la survenue de tremblements de terre. Zare, un expert en ingénierie sismologique, a présenté ses découvertes lors d'un événement de la semaine de promotion scientifique en Iran.

Traditionnellement, les tremblements de terre sont associés aux mouvements des plaques tectoniques, mais les recherches de Zare indiquent que les failles déclenchées par le changement climatique peuvent également contribuer à l'activité sismique. Alors que le lien entre le changement climatique et les tremblements de terre est encore à l’étude, ces nouvelles preuves ouvrent un nouveau domaine d’exploration scientifique.

En outre, Zare a souligné la question de l’affaissement des terres, qui est devenue une préoccupation pressante en Iran. L'affaissement des terres fait référence à l'affaissement ou au tassement progressif de la surface de la Terre en raison de divers facteurs tels que l'exploitation minière souterraine, le drainage ou le compactage du système aquifère. Rien qu'en Iran, 400 plaines, notamment dans les provinces de Téhéran, Alborz et Ispahan, connaissent actuellement un affaissement.

La principale cause de l'affaissement des terres dans le pays est l'extraction excessive des eaux souterraines et la mauvaise gestion des ressources en eau, selon les rapports. Ces pratiques non durables conduisent à un appauvrissement progressif de l'environnement, entraînant au fil du temps l'affaissement de la surface de la Terre. Cette forme silencieuse de tremblement de terre a de graves conséquences, notamment des dommages structurels, des coûts de maintenance élevés et des pertes économiques.

Avec le déclin progressif de l’alimentation des aquifères dû à l’augmentation de la consommation d’eau, le phénomène d’affaissement devient plus prononcé et constitue une menace importante pour l’Iran. Les chercheurs dans ce domaine l’ont comparé au « cancer » et le décrivent comme un « risque irréversible » et la « mort de la terre ». Des mesures urgentes doivent être prises pour résoudre ce problème avant qu’il ne s’aggrave davantage.

En réponse à cette préoccupation croissante, le Centre cartographique national a lancé un projet en 2016 pour surveiller le taux d'affaissement à l'échelle nationale à l'aide de données et d'images satellitaires. Le projet a identifié 252 zones d'affaissement, soulignant l'ampleur du problème.

Il est crucial de reconnaître que le changement climatique et l’intervention humaine sont les principaux facteurs contribuant à l’affaissement des terres en Iran. Les prélèvements excessifs d’eau souterraine, les méthodes d’irrigation inefficaces et la présence de puits illégaux aggravent le problème. En outre, les projections indiquent que la température de l'Iran augmentera de 2.6 degrés Celsius au cours des 40 prochaines années, créant ainsi une demande encore plus grande en ressources en eau.

Il est impératif que les décideurs politiques et les parties prenantes prennent des mesures immédiates pour atténuer les pressions sur l'environnement et mettre en œuvre des stratégies de gestion durable de l'eau. L’adaptation au changement climatique et une meilleure gestion des ressources en eau sont essentielles pour préserver l’avenir de l’Iran et d’autres régions vulnérables à l’affaissement des terres.

