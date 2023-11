Dévoilement des origines des éléments lourds : fusions d'étoiles à neutrons et phénomène spectaculaire de Kilonovae

By

Des physiciens du Japon et de Lituanie ont fait une découverte révolutionnaire qui renforce la théorie selon laquelle les fusions d'étoiles à neutrons sont responsables de la majorité des éléments lourds présents dans l'univers. Ces éléments lourds, comme le tellure, sont synthétisés par une réaction nucléaire connue sous le nom de processus de capture rapide de neutrons, ou « processus r ». Ce processus se produit dans des environnements à forte densité de neutrons libres, où les noyaux capturent les neutrons à un rythme beaucoup plus rapide qu'ils ne peuvent subir une désintégration bêta. Il en résulte la formation de noyaux riches en neutrons, conduisant à la production d’éléments lourds.

Les modèles d'abondance observés dans notre système solaire, avec des pics caractéristiques à des nombres de masse atomique tels que 80, 130 et 196, fournissent la preuve du processus r et de son rôle dans la composition des éléments sur Terre. On pense que la matière « expulsée » des fusions d’étoiles à neutrons, sous la forme d’une kilonova – un événement aussi brillant qu’un millier de novae mais pas aussi brillant qu’une supernova – est le principal site où se produit le processus r.

En 2017, l'existence de kilonovae a été confirmée avec la détection d'ondes gravitationnelles provenant d'une fusion d'étoiles à neutrons appelée GW170817. Les astronomes du monde entier ont mené des recherches intensives, qui ont conduit à la découverte d'un événement transitoire aussi brillant qu'un milliard de soleils dans une galaxie située à 130 millions d'années-lumière. La courbe de lumière en déclin rapide de l'événement indiquait qu'il était alimenté par la désintégration radioactive des éléments éjectés du processus R.

Des études antérieures ont identifié des signatures d'absorption d'éléments strontium, cérium et lanthanide dans le spectre de la kilonova de GW170817. Cependant, les propriétés de la phase « nébulaire », qui suit la phase d’absorption, restent mal comprises en raison des limites expérimentales sur Terre. Pour surmonter ce défi, les chercheurs ont développé des modèles permettant de prédire les raies d’émission d’éléments lourds sur la base de niveaux d’énergie connus. Ces modèles ont expliqué avec succès une caractéristique jusqu’alors inexpliquée dans le spectre de GW170817 : une forte raie d’émission à 2.1 micromètres provenant du tellure doublement ionisé.

Dans une étude distincte, le télescope spatial James Webb (JWST) a fourni des preuves supplémentaires en observant un sursaut gamma appelé GRB230307A. Les spectres pris par JWST présentaient une similitude remarquable avec GW170817, y compris la caractéristique de 2.1 micromètres attribuée au tellure. Cette découverte conforte la présence d'une autre kilonova résultant d'une fusion d'étoiles à neutrons.

La distance importante de GRB230307A, à environ un milliard d’années-lumière, met en évidence la remarquable sensibilité de JWST. Grâce à sa capacité à obtenir des spectres de kilonovae indétectables par d’autres télescopes, le JWST joue un rôle crucial dans la découverte des origines des éléments lourds. Les chercheurs visent à décrypter tous les détails des différents noyaux créés lors de ces fusions, permettant ainsi une compréhension globale des éléments du tableau périodique.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Que sont les fusions d’étoiles à neutrons ?

La fusion d’étoiles à neutrons se produit lorsque deux étoiles à neutrons se rencontrent en raison des forces gravitationnelles. Ces événements libèrent d’énormes quantités d’énergie et jouent un rôle important dans la création d’éléments lourds.

2. Qu'est-ce que le processus de capture rapide de neutrons (processus r) ?

Le processus r est une réaction nucléaire qui implique la capture de neutrons libres par les noyaux atomiques à un rythme beaucoup plus rapide que celui auquel ils peuvent subir une désintégration bêta. Ce processus conduit à la synthèse d’éléments riches en neutrons, dont des éléments lourds.

3. Comment les kilonovae contribuent-elles à la production d’éléments lourds ?

Les Kilonovae sont des événements qui se produisent lors de fusions d'étoiles à neutrons, au cours desquelles de grandes quantités de matière sont éjectées dans l'espace. La désintégration radioactive de ces matériaux éjectés, qui comprennent des éléments du processus r, génère la luminosité intense observée dans les kilonovae. On pense que Kilonovae est une source importante d’éléments lourds dans l’univers.

4. Quelle est l'importance du télescope spatial James Webb (JWST) dans l'étude des kilonovae ?

La sensibilité remarquable du JWST lui permet de détecter et d'obtenir des spectres de kilonovae qui seraient autrement indétectables par d'autres télescopes. Cette capacité permet aux chercheurs d’étudier la composition et les caractéristiques de ces événements explosifs, fournissant ainsi des informations cruciales sur l’origine des éléments lourds.

