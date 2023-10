Les scientifiques suggèrent que les preuves concernant la neuvième planète pourraient indiquer des failles dans notre compréhension de la gravité

By

Deux scientifiques ont proposé que les preuves suggérant l'existence d'une neuvième planète cachée dans notre système solaire pourraient en réalité indiquer des failles dans notre compréhension de la gravité. En étudiant l'effet qu'aurait la Voie lactée sur les objets situés aux limites extérieures du système solaire, les scientifiques ont étudié si la gravité était décrite avec précision par la dynamique newtonienne modifiée (MOND).

MOND est une théorie qui explique potentiellement comment les galaxies peuvent tourner à grande vitesse sans se séparer, sans avoir besoin de matière noire. On pense actuellement que la matière noire est une forme invisible de matière qui maintient les galaxies ensemble par gravité et les empêche de se disperser. MOND suggère que la loi de la gravité de Newton est correcte jusqu'à un certain point, mais que, sous de grandes vitesses de rotation, un type différent de comportement gravitationnel prend le dessus.

La connexion entre MOND et la neuvième planète hypothétique, souvent appelée Planète Neuf, découle du comportement inhabituel des objets de la ceinture de Kuiper, un disque situé aux confins de notre système solaire. Certains de ces objets présentaient des orbites et des regroupements particuliers, suggérant la présence d’une planète cachée. Les scientifiques voulaient savoir si ces orbites étranges pouvaient être expliquées par MOND.

Leurs recherches ont indiqué que MOND pourrait effectivement expliquer le regroupement particulier de la ceinture de Kuiper. Ils suggèrent que pendant des millions d'années, les orbites de certains objets extérieurs du système solaire pourraient avoir été influencées par la gravitation ou entraînées par la Voie lactée plutôt que de s'aligner avec le reste du système solaire.

Cependant, les scientifiques soulignent que leurs résultats sont basés sur un petit ensemble de données et reconnaissent que d’autres explications possibles pourraient être valables. Malgré cela, ils pensent que l’étude du système solaire externe peut fournir des informations précieuses sur la gravité et les problèmes fondamentaux de la physique.

Les résultats de cette étude ont été publiés dans The Astronomical Journal le 22 septembre.

Sources:

– The Astronomical Journal, 22 septembre 2020.