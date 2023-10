Vieillissement actif : les personnes âgées adoptent l'exercice pour améliorer leur santé physique et mentale

Résumé : Les personnes âgées de 70 à 80 ans et au-delà défient les stéréotypes en restant en bonne forme mentale et physique grâce à une activité physique régulière. Des individus comme George Anisef, 95 ans, et Maria Levitt, 86 ans, sont la preuve que l'âge n'est pas un obstacle à un mode de vie actif. Anisef, un passionné de pickleball, peut se défendre contre des adversaires beaucoup plus jeunes que lui, tandis que Levitt passe des heures au gymnase et marche des kilomètres quotidiennement. John Friedrich, 86 ans, a commencé à faire de l'exercice après un accident vasculaire cérébral pour retrouver sa mobilité et croit depuis au pouvoir du mouvement. Ces personnes mettent en valeur les bienfaits de l’exercice sur l’acuité physique et mentale des personnes âgées.

Article:

Les personnes âgées de 70 à 80 ans et au-delà défient les stéréotypes en restant en bonne forme mentale et physique grâce à une activité physique régulière. Ces personnes témoignent du pouvoir de rester actif et engagé en vieillissant.

George Anisef, 95 ans, en est un exemple. Il joue au pickleball trois à quatre fois par semaine contre des adversaires beaucoup plus jeunes que lui. Anisef pratique également occasionnellement du tennis et du jogging. Malgré sa modestie, il reconnaît que sa vie d'exercice, associée à une bonne génétique, a contribué à son acuité physique et mentale.

Maria Levitt, 86 ans, s'est tournée vers l'exercice pour faire face au chagrin après le décès de son mari. S'entraînant près de trois heures chaque matin dans la salle de sport de son immeuble, elle pratique des activités comme la machine elliptique, le vélo couché et les poids libres. Levitt marche également des heures chaque jour et visite le lieu de repos de son mari le dimanche. Son engagement envers le fitness a non seulement amélioré son bien-être physique, mais a également eu un impact positif sur sa santé mentale.

John Friedrich, 86 ans, n'avait jamais été un grand sportif jusqu'à ce qu'il soit victime d'un accident vasculaire cérébral mineur lors d'une opération à cœur ouvert. Ce signal d’alarme l’a incité à adopter un mode de vie plus actif. Friedrich a commencé à nager régulièrement et a progressivement augmenté son niveau d'activité. Désormais, il marche et fait du vélo pendant des heures, parcourant des distances importantes depuis sa résidence pour aînés de Côte-des-Neiges jusqu'au Vieux-Port et retour. L'activité physique favorise non seulement son équilibre et sa mobilité, mais contribue également à sa fonction cognitive.

Ces personnes démontrent que l’exercice est un élément clé du vieillissement actif. S'engager dans une activité physique régulière améliore non seulement la forme physique, mais renforce également l'acuité mentale et le bien-être général. Les bienfaits de l’exercice s’étendent jusqu’à l’âge adulte, donnant aux personnes âgées la possibilité de vivre une vie plus saine et plus épanouissante.

Définitions:

– Vieillissement actif : processus d’optimisation des opportunités de bien-être physique, social et mental à mesure que les personnes vieillissent.

– Pickleball : Un sport de paddleball qui combine des éléments du tennis, du badminton et du tennis de table.

– Accident vasculaire cérébral : interruption soudaine de l’apport sanguin au cerveau, entraînant souvent une altération des mouvements et d’autres effets neurologiques.

Sources : Gazette de Montréal