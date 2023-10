Les Vancouvérois assisteront à une spectaculaire éclipse solaire annulaire ce samedi

Les Vancouvérois auront l’occasion d’assister à un événement céleste fascinant ce samedi : une éclipse solaire annulaire. Cela se produit lorsque la Lune s’aligne entre la Terre et le Soleil à son point le plus éloigné de notre planète, créant ainsi un « anneau de feu » captivant entourant le soleil pour ceux qui ont la chance de se trouver sur le chemin de l’annularité.

Même si Vancouver ne se trouve pas dans la zone d'annularité, les résidents pourront quand même observer une éclipse partielle, avec près de 75 pour cent du phénomène visible. L'éclipse débutera à 8 h 08, culminera à 9 h 20 et se terminera vers 10 h 38. Plutôt qu'un blocage complet, les téléspectateurs de Vancouver peuvent s'attendre à voir un mince croissant de soleil émerger derrière la lune.

Cependant, il est essentiel de se rappeler que regarder directement le soleil pendant une éclipse annulaire n’est pas sécuritaire sans une protection oculaire adéquate. À la lumière de cela, les chercheurs du département de physique et d'astronomie de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) organiseront un événement de projection publique à l'extérieur de la librairie de l'UBC. Ils fourniront des lunettes d'observation de l'éclipse que les participants pourront emprunter et garantiront que chacun puisse assister en toute sécurité à ce spectacle céleste.

Bien que certains phénomènes associés aux éclipses totales de Soleil, comme la baisse de température et le silence des oiseaux, soient moins susceptibles de se produire lors d'une éclipse annulaire, cela reste un spectacle qui mérite d'être observé. Le Dr Jaymie Matthews, professeur émérite au département de physique et d'astronomie de l'UBC, a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Nous sommes tous des touristes de l'espace ». Il a été témoin de six éclipses totales jusqu'à présent et attend avec impatience la septième en avril 2024. Le Dr Douglas Scott, un autre professeur du département, a ajouté : « Une éclipse solaire partielle est l'un des plus grands spectacles de la nature, et c'est gratuit !

Pour ceux qui souhaitent vivre cet événement rare, l'observation publique de l'éclipse solaire annulaire aura lieu le samedi 14 octobre, de 8 h à 10 h 40, à l'extérieur de la librairie de l'UBC. Cependant, veuillez noter que l'événement dépend de la météo et que toute annulation sera annoncée avant 7h30 (heure du Pacifique) sur la page Web correspondante.

Alors marquez vos calendriers, prenez vos lunettes à éclipse et dirigez-vous vers l'UBC pour une occasion unique d'assister à la beauté et à l'émerveillement d'une éclipse solaire annulaire.

