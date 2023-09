Le potentiel du séquençage de l’ADN dans la recherche de la vie sur Mars

By

Les scientifiques sont constamment à la recherche de biosignatures pour détecter des signes de vie sur d’autres planètes. L’une de ces biosignatures est l’ADN, qui s’est avéré être un marqueur efficace pour identifier les espèces et comprendre leurs relations évolutives. Le séquençage de l’ADN a révolutionné divers domaines, notamment l’industrie, la médecine et la paléontologie. Aujourd’hui, les chercheurs pensent que cette technologie pourrait également contribuer à la recherche de vie extraterrestre.

Un article récent intitulé « Séquençage de l’ADN au niveau du picogramme pour étudier la vie sur Mars et sur Terre » explore la possibilité de détecter l’ADN dans les roches martiennes. Auteur principal Jyothi Basapathi Raghavendra, titulaire d'un doctorat. chercheur à l'Université d'Aberdeen, souligne que la vie microbienne peut exister sur Mars, bien qu'en quantités extrêmement faibles. Pour détecter de telles formes de vie, des équipements avancés sont nécessaires.

La nouvelle méthode, appelée technologie nanopore, consiste à faire passer un courant électrique à travers des pores de taille nanométrique. Lorsqu’un brin d’ADN traverse le nanopore, il modifie le courant, fournissant ainsi des informations précieuses sur l’ADN. Oxford Nanopore Technologies a développé un outil nommé MinION, capable de séquencer l'ADN avec une sensibilité incroyable, nécessitant aussi peu que deux picogrammes de matériau (un picogramme équivaut à un billionième de gramme).

Pour tester les capacités de MinION, les chercheurs ont mené des expériences en utilisant des échantillons de sol du désert d'Atacama au Chili, un environnement analogue à Mars. Les résultats étaient très prometteurs, l’outil détectant avec succès des concentrations d’ADN aussi basses que 10 picogrammes. Même lorsque les échantillons ont été davantage dilués, MinION a détecté des taxons microbiens à une concentration remarquable de 2 picogrammes, la limite la plus basse détectée jusqu'à présent.

Ces découvertes ont des implications significatives pour la recherche de la vie sur Mars. La mission Mars Sample Return, dont le retour d’échantillons est prévu en 2033, pourrait grandement bénéficier de cette technologie. En analysant des échantillons de sol martien avec MinION, les scientifiques pourraient découvrir de précieuses preuves de la vie microbienne.

L'étude met également en évidence les défis liés à l'étude des environnements à faible biomasse et la nécessité de technologies améliorées avec une sensibilité et une spécificité accrues. En cas de succès, le séquençage de l’ADN pourrait ouvrir de nouvelles voies pour comprendre la biodiversité de la Terre et des autres planètes.

Source : « Séquençage de l'ADN au niveau du picogramme pour étudier la vie sur Mars et sur Terre », Nature Scientific Reports, Jyothi Basapathi Raghavendra, et al.

Définitions:

– Biosignatures : Empreintes chimiques laissées par la vie planétaire qui indiquent la présence d’organismes extraterrestres.

– Technologie Nanopore : Méthode qui consiste à faire passer un courant électrique à travers des pores de taille nanométrique pour analyser l’ADN.

– Picogramme : Un billionième de gramme, unité utilisée pour mesurer des quantités extrêmement petites de matière.

