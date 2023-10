Recherche biologique et médicale : donner la priorité aux corps féminins

Dans le domaine de la recherche biologique et médicale, il existe une tendance de longue date à donner la priorité aux corps masculins plutôt qu’aux corps féminins. Ce biais, appelé « norme masculine » en science, a conduit à des lacunes importantes dans notre compréhension de la physiologie féminine, comme le souligne la chercheuse et auteure Cat Bohannon.

Traditionnellement, les études impliquant des souris, un organisme modèle courant dans la recherche, se sont principalement concentrées sur des sujets masculins. Cette décision découle du fait que les mammifères femelles ont un cycle œstral, rendant leur biologie plus complexe. En conséquence, de nombreux chercheurs ont choisi d’exclure complètement les sujets féminins, ce qui a entraîné une omission importante de données importantes.

En outre, les essais cliniques de médicaments ont historiquement exclu les patientes en âge de procréer en raison de préoccupations concernant les impacts potentiels sur le développement du fœtus. Cependant, cette tranche d'âge englobe la majorité de la vie des femmes, ce qui laisse un vide important dans notre compréhension de la manière dont les médicaments affectent le corps féminin.

Même si la réglementation a évolué ces dernières années, exigeant une représentation accrue de sujets féminins dans les essais cliniques, les expériences passées restent inchangées. Cela signifie qu’une grande majorité des médicaments sur ordonnance actuellement sur le marché n’ont peut-être pas été testés de manière adéquate sur le corps féminin. Cela soulève des inquiétudes quant à l’efficacité et à la sécurité de ces médicaments pour les femmes, les hommes trans et certaines personnes non binaires.

Le livre de Bohannon, « Eve : Comment le corps féminin a conduit 200 millions d'années d'évolution humaine », se penche sur les facteurs historiques et biologiques qui ont façonné le corps féminin et ses caractéristiques uniques. De l'examen des origines de la menstruation à l'exploration du risque plus élevé de maladie d'Alzheimer chez les femmes, le livre met en lumière les aspects négligés de la biologie féminine.

L’incapacité à étudier et à comprendre correctement le corps féminin a des conséquences importantes. Par exemple, les opioïdes, des analgésiques couramment prescrits, sont traités différemment dans le corps féminin, entraînant des effets secondaires prolongés et un risque plus élevé de dépendance. De plus, des études ont révélé que les femmes se remettent de l’anesthésie plus rapidement que les hommes et peuvent nécessiter un profil de traitement différent lors des interventions chirurgicales.

Les maladies cardiaques, l’une des principales causes de décès chez les femmes, présentent des défis uniques en raison des différences dans les symptômes. Les femmes peuvent ressentir des symptômes tels qu’une indigestion grave ou une anxiété inexpliquée, qui peuvent souvent être confondus avec d’autres affections.

La prise de conscience de ces différences fondées sur le sexe et de la nécessité d’une recherche plus inclusive est cruciale pour améliorer les résultats des soins de santé pour tous les individus. Des efforts doivent être faits pour donner la priorité à l’étude du corps féminin dans la recherche biologique et médicale, en veillant à ce que les thérapies, les médicaments et les traitements soient efficaces et sans danger pour tous.

