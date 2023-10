La précision des modèles d'eau OPC et OPC3 dans la prévision de la viscosité de l'eau

L’eau est une substance fondamentale qui joue un rôle crucial dans d’innombrables processus biologiques, chimiques et écologiques. Comprendre le comportement et les propriétés de l’eau est essentiel dans divers domaines scientifiques et appliqués. Pour reproduire le comportement de l’eau en vrac dans des simulations moléculaires, les chercheurs ont développé différents modèles d’eau. Parmi ces modèles, les modèles OPC (Optimal Point Charge) à 4 points et OPC à 3 points (OPC3) ont gagné en popularité en raison de leur grande précision dans la reproduction de propriétés telles que la densité, la chaleur de vaporisation et la constante diélectrique. Cependant, la précision de ces modèles dans la prévision de la viscosité de l’eau n’a pas été étudiée de manière approfondie.

La viscosité est une caractéristique vitale de l’eau qui affecte ses interactions avec d’autres substances. Il joue un rôle crucial dans des phénomènes tels que la diffusion, l’absorption et l’écoulement de solutions à base d’eau à travers de petits tubes. Les chercheurs doivent prédire avec précision la viscosité de l’eau lors de la conception de produits pharmaceutiques, de lubrifiants et de matériaux polymères. Pour évaluer les performances des modèles OPC et OPC3 dans la prévision de la viscosité, le professeur agrégé Tadashi Ando de l'Université des sciences de Tokyo a mené une étude.

Le Dr Ando a effectué des simulations de dynamique moléculaire à l'aide de différents modèles d'eau, notamment OPC, OPC3 et des variantes des modèles de potentiel intermoléculaire transférable à 3 points (TIP3P) et à 4 points (TIP4P). Il a utilisé le formalisme de Green-Kubo, une méthode de mécanique statistique, pour calculer la viscosité de ces modèles.

Les viscosités calculées des modèles OPC et OPC3 étaient très similaires dans une plage de températures allant de 273 K à 373 K. Notamment, pour des températures supérieures à 310 K, les viscosités prédites de ces modèles correspondaient étroitement aux valeurs expérimentales. Cependant, à des températures plus basses, les modèles OPC et OPC3 fonctionnent avec moins de précision que les variantes TIP4P et TIP3P.

Le Dr Ando a découvert qu'à 273 K et 293 K, les viscosités de cisaillement des modèles OPC et OPC3 étaient respectivement inférieures d'environ 10 % et 20 % par rapport aux résultats expérimentaux. Malgré ces écarts à des températures plus basses, les modèles OPC et OPC3 ont prédit avec précision d’autres propriétés importantes de l’eau, telles que la tension superficielle et l’autodiffusion.

En conclusion, les modèles OPC et OPC3 comptent parmi les meilleurs modèles d’eau non polarisables disponibles pour prédire avec précision les propriétés statiques et dynamiques de l’eau. Cependant, leurs performances dans la prévision de la viscosité de cisaillement sont légèrement inférieures à celles de certains autres modèles d'eau, en particulier à des températures plus basses. Cette étude fournit des informations précieuses sur les forces et les limites des modèles d’eau, ouvrant la voie à de nouvelles améliorations de leur précision et de leur applicabilité dans divers domaines technologiques.

Source : The Journal of Chemical Physics, volume 159, numéro 10, 14 septembre 2023.