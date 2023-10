Les humains surpassent-ils les robots dans les défis de travail d'équipe ? Une nouvelle étude montre l'importance de la collaboration

By

Une étude révolutionnaire menée par Ph.D. Des étudiants de l'Université de Newcastle ont mis en lumière la dynamique entre les humains et les robots dans les tâches en équipe. L’étude s’est concentrée sur la comparaison des performances d’équipes composées à la fois de joueurs humains et IA par rapport à des équipes composées uniquement de joueurs humains. Cette recherche visait à évaluer les capacités de travail d’équipe des humains et des robots dans un défi informatique similaire au jeu d’arcade populaire Pong.

Les résultats de l’étude ont révélé que les équipes humaines ont surpassé les équipes comportant un joueur robot. Il a été observé que les joueurs humains faisaient preuve d'une intuition supérieure, leur permettant de comprendre les actions de leur partenaire et de procéder à des ajustements pour améliorer les performances de l'équipe. À l’inverse, les équipes comportant un joueur robot semblaient manquer de cet avantage concurrentiel, ce qui souligne l’importance de l’intuition humaine et de l’adaptabilité dans les contextes collaboratifs.

Ce qui est particulièrement intriguant, c'est que l'étude a également cherché à savoir si les équipes étaient plus performantes lorsqu'elles collaboraient ou s'affrontaient. Étonnamment, les équipes jouant en collaboration se sont révélées plus performantes que les équipes engagées dans un jeu compétitif. Cette découverte remet en question la croyance répandue selon laquelle la compétition améliore la performance et met en évidence les avantages significatifs de la coopération et de la synergie pour obtenir des résultats positifs en équipe.

La recherche menée par Ph.D. les étudiants Laiton Hedley et Murray Bennett du Newcastle Cognition Lab de la School of Psychological Sciences de l'Université de Newcastle contribuent au domaine de la psychologie cognitive. En mettant l’accent sur la compréhension du fonctionnement du cerveau humain, la psychologie cognitive étudie des processus tels que la pensée, la mémorisation et l’apprentissage.

Cette étude révolutionnaire, publiée dans la revue Topics in Cognitive Science, fournit des informations précieuses sur les compétences de travail en équipe des humains et des robots. En soulignant l’importance de la collaboration plutôt que de la compétition, la recherche encourage l’exploration de nouvelles approches pour améliorer les performances des équipes et optimiser les interactions homme-IA.

