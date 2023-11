Évaluation de l'importance de l'eau dans la lithosphère océanique

By

Une étude révolutionnaire menée par des chercheurs de l'Université des sciences et technologies du Sud et de l'Institut d'océanologie de la mer de Chine méridionale a fourni de nouvelles informations sur le rôle de l'eau dans la lithosphère terrestre. L'étude s'est concentrée sur les processus de courbure, de failles et d'hydratation au niveau de caractéristiques géologiques clés telles que les crêtes médio-océaniques, les failles transformées océaniques (OTF) et les zones de subduction.

Selon les chercheurs principaux, le Dr Jian Lin et le Dr Fan Zhang, l'eau joue un rôle crucial en facilitant la tectonique des plaques et en soutenant l'existence de la vie sur notre planète. En examinant la répartition de l'eau dans la lithosphère océanique, l'étude met en lumière les modèles d'écoulement convectif et le comportement tectonique distinct de la Terre.

Une découverte clé est que l’hydratation de la lithosphère océanique se produit en deux étapes principales. L'hydratation initiale a lieu principalement au niveau des dorsales médio-océaniques, où l'eau s'infiltre dans la croûte océanique nouvellement formée. L'étape suivante d'hydratation se produit dans les zones de subduction, où l'eau s'infiltre dans la croûte et le manteau supérieur à travers des failles d'extension causées par la courbure des plaques.

En intégrant divers facteurs tels que les caractéristiques des limites des plaques, les propriétés lithologiques et les paramètres tectoniques, les chercheurs ont pu estimer le taux d'apport d'eau pour différentes caractéristiques géologiques. Les résultats montrent que le système de transformation des crêtes et les zones de subduction représentent respectivement environ 31.2 % et 68.8 % du taux d'apport global d'eau.

En outre, l’étude souligne que la majorité de l’hydratation du manteau est attribuée à des processus liés à la subduction. Cette découverte s'ajoute aux preuves croissantes selon lesquelles l'hydratation secondaire au niveau des zones de subduction est cruciale pour la dynamique des plaques et le cycle de l'eau de la Terre.

Les implications de cette recherche s'étendent au-delà des processus géologiques. L'eau a été reconnue comme un influenceur clé de la tectonique des plaques, de la convection du manteau, de l'initiation de la subduction, des tremblements de terre et des activités volcaniques. Par conséquent, l’évaluation de la double hydratation dans la lithosphère océanique fournit des informations précieuses pour comprendre les changements globaux du niveau de la mer, les événements sismiques et volcaniques, ainsi que l’interaction entre les fluides et les structures géologiques.

L'étude, publiée dans la revue National Science Review, représente une contribution significative à notre compréhension de la lithosphère terrestre et du rôle vital de l'eau dans le façonnement des processus géologiques de notre planète.

QFP

Quelle est l’étendue de l’hydratation de la lithosphère océanique ?

Le degré d'hydratation de la lithosphère océanique fait référence au degré d'infiltration de l'eau dans la croûte océanique tout au long de son cycle de vie.

Où se produit l’hydratation initiale de la lithosphère océanique ?

L’hydratation initiale de la lithosphère océanique se produit principalement au niveau des dorsales médio-océaniques.

Où se produit l’hydratation secondaire de la lithosphère océanique ?

L'hydratation secondaire de la lithosphère océanique a lieu dans les zones de subduction.

Quelles sont les principales implications de cette étude ?

Cette étude fournit des informations importantes sur la dynamique des plaques, le cycle de l'eau de la Terre, les changements mondiaux du niveau de la mer, les activités sismiques et volcaniques et l'interaction entre les fluides et les structures géologiques.

Comment le débit d’apport d’eau a-t-il été estimé pour différents contextes tectoniques ?

Les chercheurs ont intégré divers facteurs tels que les caractéristiques des limites des plaques, les propriétés lithologiques, les taux de propagation au niveau des dorsales médio-océaniques, les taux de convergence et l'âge des plaques au niveau des zones de subduction pour estimer le taux d'apport d'eau pour différents paramètres tectoniques.

(Source : Science China Press)