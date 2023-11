Découvrir des secrets génétiques : les excréments fossilisés fournissent des indices sur l'ADN ancien

Les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire dans le domaine de la recherche sur l’ADN ancien. En analysant l'ADN extrait des excréments fossilisés de hyènes des cavernes, les chercheurs ont réussi à reconstruire le génome mitochondrial du rhinocéros laineux éteint (Coelodonta antiquitatis). C'est la première fois que le génome d'un rhinocéros laineux européen est récupéré, car toutes les données génétiques antérieures sur l'espèce reposaient sur des échantillons provenant d'animaux sibériens.

Les chercheurs à l’origine de cette découverte remarquable pensent qu’elle fournit non seulement un aperçu des éventuelles différences régionales entre les troupeaux de rhinocéros, mais qu’elle ouvre également une nouvelle voie pour étudier l’ADN ancien en utilisant des coprolites ou des excréments fossilisés. Le fait que le matériel génétique ait été obtenu sans effort à partir du coprolite d’une autre espèce souligne l’immense valeur de la collecte de données génomiques à partir d’un large éventail de matériaux.

Les coprolithes, longtemps négligés comme artefacts insignifiants, se révèlent désormais être des trésors historiques. Grâce à l’étude des matières fécales conservées, les scientifiques peuvent discerner les habitudes alimentaires des humains et des animaux dans un passé lointain, explorer d’anciennes infections parasitaires et même analyser les changements dans le microbiome intestinal humain.

Dans une étude récente menée par le biologiste moléculaire Peter Andreas Seeber de l'Université de Constance en Allemagne, deux excréments fossilisés de hyènes datant du Paléolithique moyen dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne ont été examinés. Ces coprolites, conservés dans les collections des musées, ont été minutieusement analysés à l'aide d'outils spécialisés et de techniques de séquençage de l'ADN.

Malgré la nature dégradée de l’ADN, l’équipe de recherche a réussi à récupérer le matériel génétique des hyènes des cavernes et des rhinocéros laineux. En comparant cet ADN récupéré avec d’autres génomes anciens et modernes, les scientifiques ont fait une découverte fascinante. La différence génétique entre le rhinocéros européen consommé par les hyènes et les rhinocéros de Sibérie suggère une longue histoire de divergence entre les deux groupes, remontant entre 2.5 millions et 150,000 XNUMX ans. Cette découverte contredit l’hypothèse précédente selon laquelle les rhinocéros auraient effectué des expansions répétées en Europe occidentale à la fin du Pléistocène.

Cette étude souligne l’importance d’explorer et d’analyser davantage l’ADN de ces majestueuses créatures anciennes. Même si cela implique d'extraire l'ADN de sources aussi peu glamour que des excréments fossilisés, il est devenu clair que de tels artefacts négligés recèlent un immense potentiel pour découvrir les secrets du passé biologique de notre planète.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce que l’ADN ancien ?



R : L’ADN ancien fait référence au matériel génétique extrait d’organismes anciens, comme les fossiles, les os, les dents et les coprolites. Il fournit des informations précieuses sur l’histoire génétique et l’évolution d’espèces disparues depuis longtemps.

Q : Que sont les coprolites ?



R : Les coprolites sont des excréments fossilisés. Ils sont devenus une source d’informations importante pour les archéologues et les paléontologues, car ils peuvent fournir des détails sur le régime alimentaire, la santé et le comportement des organismes anciens.

Q : Pourquoi la récupération de l’ADN ancien est-elle importante ?



R : L’analyse de l’ADN ancien permet aux scientifiques d’étudier la diversité génétique, les relations évolutives et les adaptations d’espèces disparues. Il ouvre une fenêtre sur le passé et nous aide à comprendre l’histoire complexe de la vie sur Terre.

Q : Comment l’ADN ancien est-il extrait et séquencé ?



R : L’extraction d’ADN ancien implique la récupération du matériel génétique à partir de restes préservés, tels que des os ou des coprolites. L’ADN est ensuite séquencé à l’aide de techniques moléculaires avancées, permettant aux scientifiques de reconstruire le génome et de le comparer à d’autres données génétiques.

Q : Quelles sont les implications de cette étude ?



R : La découverte du génome mitochondrial du rhinocéros laineux à partir d'excréments fossilisés remet en question les hypothèses antérieures sur l'histoire de l'espèce et les différences régionales. Il souligne l’importance d’explorer des sources non conventionnelles d’ADN ancien pour une compréhension plus complète des écosystèmes passés et de la dynamique des espèces.

(Source : Biology Letters.org)