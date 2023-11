Le télescope spatial Euclide révèle des images époustouflantes des joyaux cachés de l'univers

By

La mission Euclid de l'Agence spatiale européenne (ESA) connaît un début incroyable, dévoilant des images à couper le souffle de merveilles célestes qui étaient auparavant cachées à notre vue. Lancé en juillet, l'objectif principal d'Euclide est de cartographier la structure à grande échelle de l'univers et de faire la lumière sur les mystères de « l'univers sombre » – le royaume énigmatique composé de matière noire et d'énergie noire.

Grâce à son optique innovante et à sa technologie de pointe, Euclid a capturé des images fascinantes qui ont impressionné les scientifiques et les non-astrophysiciens. L'une des premières découvertes remarquables du télescope est la galaxie spirale IC 342, également connue sous le nom de Caldwell 5. Cette « galaxie cachée » nous a échappé en raison de son emplacement au sein du lien très actif de notre propre Voie Lactée. La capacité d'Euclide à prendre des images dans le proche infrarouge en une seule prise lui a permis de fournir des vues grand angle sans précédent de cette galaxie lointaine avec des détails et une clarté remarquables.

Ne s’arrêtant pas aux galaxies cachées, Euclide a également tourné son regard vers d’autres objets célestes captivants. Il a dévoilé des images de la nébuleuse de la Tête de Cheval, une formation de nuages ​​sombres ressemblant à un cheval s'élevant d'une brume galactique brumeuse. En outre, la vision d'Euclide de l'amas de Persée a été saluée comme une révolution pour l'astronomie, révélant non seulement les 1,000 100,000 galaxies contenues dans l'amas, mais également XNUMX XNUMX galaxies supplémentaires dans les environs.

René Laureijs, scientifique du projet Euclid de l'ESA, a exprimé son enthousiasme face aux images, affirmant qu'elles contiennent des niveaux de détail sans précédent et fournissent de nouvelles informations sur des régions familières de l'univers. Ces images peuvent désormais être explorées en haute résolution sur le site Internet de l’ESA, mettant en valeur l’immensité et la beauté de notre cosmos.

L'ambitieuse mission d'Euclide vise à cartographier plus d'un tiers de la sphère céleste d'ici six ans, créant ainsi la plus grande carte cosmique en 3D jamais construite. Avec ces premiers succès, il est clair qu’Euclide est en passe de laisser une marque indélébile dans le domaine de l’astrophysique.

QFP

Q : Qu’est-ce que la mission Euclide ?



R : La mission Euclid est un effort de l'Agence spatiale européenne (ESA) visant à cartographier la structure à grande échelle de l'univers et à étudier « l'univers sombre » composé de matière noire et d'énergie noire.

Q : Quelles sont certaines des découvertes notables d’Euclide jusqu’à présent ?



R : Euclide a capturé des images de la galaxie spirale cachée IC 342, de la nébuleuse de la Tête de Cheval et de l'amas de galaxies de Persée.

Q : Comment Euclide est-il capable de capturer des images aussi détaillées ?



R : Euclid utilise une optique innovante et la capacité de prendre des images dans le proche infrarouge de vastes zones de l'espace en une seule prise.

Q : Quelle est la signification de la mission d’Euclide ?



R : La mission d'Euclide contribuera à notre compréhension des structures et du développement de l'univers, en fournissant des informations précieuses sur la nature de la matière noire et de l'énergie noire.

Q : Où puis-je voir les images capturées par Euclid ?



R : Les images haute résolution capturées par Euclid peuvent être explorées sur le site Web de l'ESA.