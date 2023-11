Nouvel article : Le voyage du Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) commence par un survol

Le Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) de l'Agence spatiale européenne se lance dans un voyage extraordinaire à travers notre système solaire. En route pour étudier Jupiter et ses lunes glacées, JUICE a récemment effectué une manœuvre cruciale qui le positionne pour un prochain survol Terre-Lune, marquant ainsi la toute première double assistance gravitationnelle entre ces deux corps célestes.

La manœuvre, qui a duré 43 minutes, a consommé environ 363 kilogrammes de carburant, ce qui représente près de 10 % de l'approvisionnement total en carburant de JUICE. Il s’agit de la plus grande manœuvre exécutée par le vaisseau spatial à ce jour. Julia Schwartz, ingénieure en dynamique de vol au centre de contrôle de mission ESOC de l'ESA en Allemagne, a expliqué que cette brûlure a été un moment charnière pour JUICE, compte tenu de sa masse importante de 6,000 200 kilogrammes. Il a fallu une force et du carburant importants pour modifier la vitesse du vaisseau spatial de près de XNUMX mètres par seconde.

JUICE, lancé le 23 avril 2023 depuis la Guyane française, vise à étudier trois des lunes de Jupiter : Ganymède, Callisto et Europe. Cependant, pour atteindre sa destination, JUICE s’appuie sur une série d’assistances gravitationnelles. En manœuvrant stratégiquement au-delà des planètes intérieures de notre système solaire, JUICE utilise les marées gravitationnelles des planètes pour se propulser vers Jupiter. Cette technique ingénieuse minimise la consommation de carburant, optimisant ainsi l’efficacité globale du vaisseau spatial.

Le récent brûlage est la première des deux manœuvres nécessaires pour aligner JUICE sur l’assistance gravitationnelle Terre-Lune, prévue pour août 2024. Schwartz a confirmé que ce brûlage initial a accompli 95 % du changement de vitesse requis. Suite à l'analyse de la nouvelle orbite de JUICE dans les semaines à venir, l'ESA planifiera un deuxième brûlage pour affiner la trajectoire de la sonde pour la double assistance gravitationnelle.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que JUICE ?

R : JUICE signifie Jupiter Icy Moons Explorer. Il s'agit d'un vaisseau spatial développé par l'Agence spatiale européenne (ESA) pour étudier Jupiter et trois de ses lunes : Ganymède, Callisto et Europe.

Q : Comment JUICE atteint-il Jupiter ?

R : JUICE atteint Jupiter en utilisant l’assistance gravitationnelle. Il navigue au-delà des planètes intérieures de notre système solaire, utilisant leurs marées gravitationnelles pour se lancer vers Jupiter. Cette technique réduit la consommation de carburant et améliore l'efficacité du vaisseau spatial.

Q : Qu’y avait-il d’important dans la récente brûlure ?

R : Le récent brûlage, qui a nécessité la plus grande manœuvre à ce jour, a positionné JUICE pour une prochaine assistance gravitationnelle Terre-Lune. Il a consommé 363 kilogrammes de carburant et a modifié la vitesse du vaisseau spatial de près de 200 mètres par seconde.

Q : Quand JUICE atteindra-t-il Jupiter ?

R : Si tout se passe comme prévu, JUICE entrera en orbite autour de Jupiter en 2031. Cependant, d’ici là, il effectuera diverses corrections de trajectoire à l’aide de ses propulseurs plus petits.

Q : Quel est le but de la mission de JUICE ?

R : La mission de JUICE est d'étudier Jupiter et ses lunes glacées pour comprendre leur composition, étudier le potentiel d'habitabilité et découvrir des informations sur la formation et l'évolution de notre système solaire.