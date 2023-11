Nouveaux aperçus sur le voyage de la sonde JUICE de l'ESA vers Jupiter

La sonde Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) de l'Agence spatiale européenne (ESA) se lance dans une mission ambitieuse visant à étudier Jupiter et ses trois lunes glacées : Ganymède, Callisto et Europe. Dans une première historique, la sonde JUICE utilisera une double assistance gravitationnelle provenant de la Terre et de la Lune pour se propulser vers Jupiter.

La dernière étape de la mission JUICE s'est produite récemment, lorsque la sonde a exécuté une manœuvre cruciale pour modifier son orbite autour du Soleil. Cette combustion complexe de 43 minutes a utilisé le moteur principal et environ 10 % de la réserve de carburant de la sonde. Cette manœuvre était nécessaire pour préparer le terrain pour la double assistance gravitationnelle Terre-Lune de l'été prochain.

Julia Schwartz, ingénieure en dynamique de vol au centre de contrôle de mission ESOC de l'ESA, a souligné l'importance de cette manœuvre, révélant qu'elle consommait une quantité importante de carburant en raison du poids considérable de JUICE. Avec un poids total d'environ 6000 XNUMX kg, JUICE est l'un des engins spatiaux interplanétaires les plus lourds jamais lancés.

L'assistance gravitationnelle est une technique qui exploite le champ gravitationnel d'une planète pour augmenter la vitesse du vaisseau spatial. Cependant, l’exécution d’une telle assistance nécessite un timing, une vitesse et une trajectoire précis. JUICE doit arriver au système Terre-Lune au moment précis et suivre le bon chemin pour bénéficier de l’effet de fronde.

Bien que la manœuvre principale soit terminée, une deuxième manœuvre, plus petite, est encore nécessaire pour garantir que JUICE est sur la bonne trajectoire pour l'assistance gravitationnelle Terre-Lune. Cette approche en deux parties permet au deuxième allumage du moteur de corriger les imprécisions de la manœuvre initiale. En mai 2024, les plus petits propulseurs de la sonde effectueront une dernière manœuvre de réglage précis lors de son approche vers la Terre.

La mission JUICE, lancée avec succès en avril, est équipée d'instruments avancés de télédétection, géophysiques et in situ. Cependant, en raison de la grande distance entre la Terre et Jupiter, les observations détaillées de la géante gazeuse et de ses lunes ne sont pas prévues avant 2031.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que JUICE ?

R : JUICE est la sonde Jupiter Icy Moons Explorer de l'Agence spatiale européenne.

Q : Qu'est-ce que l'assistance à double gravité ?

R : La double assistance gravitationnelle est une manœuvre dans laquelle la sonde JUICE utilise les champs gravitationnels de la Terre et de la Lune pour se propulser vers Jupiter.

Q : Quel est le but de la mission JUICE ?

R : La mission JUICE vise à étudier Jupiter et ses trois lunes glacées – Ganymède, Callisto et Europe – afin de mieux comprendre leur composition et leur potentiel à abriter des océans.