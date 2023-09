L'Agence spatiale européenne lance un appel à propositions pour de petites missions lunaires

By

L'Agence spatiale européenne (ESA) a annoncé son programme d'exploration Terrae Novae, invitant les entreprises technologiques à y participer en soumettant des propositions de petites missions sur la Lune. L'objectif principal du programme est d'envoyer le premier astronaute européen explorer la surface de la Lune et de renforcer la présence de l'Europe en orbite terrestre basse, pour finalement participer à la première mission humaine sur Mars.

Les petites missions lunaires nouvellement ajoutées visent à combler les lacunes technologiques et à élargir les connaissances scientifiques sur la Lune et Mars. Xavier Barbier, ingénieur de l'ESA à la tête de l'appel à idées, souligne qu'il s'agit d'une excellente opportunité pour les petites et moyennes entreprises de jouer un rôle significatif dans l'exploration spatiale.

La portée des missions proposées est large et peut inclure des satellites survolés, des rovers, des processus d'extraction de ressources et une cartographie améliorée des sites d'atterrissage potentiels. Les candidats doivent démontrer que leurs projets peuvent être développés et lancés dans un délai de 4.5 ans, pour un coût total ne dépassant pas 50 millions d'euros. Ils doivent également posséder la capacité de mener à bien le projet du début à la fin.

L'ESA donnera accès à des ressources telles que le lanceur Ariane 6 pour les vols en ferroutage et le programme Moonlight pour les services de communication et de navigation lunaires. La date limite de soumission des propositions est le 14 décembre 2023, les évaluations étant prévues début 2024.

Candidats des pays participant à Terrae Novae avec une contribution faible à moyenne, notamment l'Autriche, la Belgique, le Canada, la Tchéquie, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, L'Espagne, la Suède et la Suisse peuvent postuler.

En outre, les entreprises basées au Royaume-Uni peuvent postuler au National Space Innovation Programme (NSIP) pour un appel kickstarter de 34 millions de livres sterling. Cette initiative vise à accélérer le développement de nouvelles technologies spatiales, d’applications et de services satellitaires. La date limite de dépôt des candidatures est le 13 novembre 2023 et les projets sélectionnés recevront des subventions allant de 150,000 1 £ à XNUMX million de livres sterling.

