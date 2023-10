Moon Roads : construire la voie de l'exploration lunaire

La récente découverte d'eau dans les hautes terres autour du pôle sud de la Lune a suscité un regain d'intérêt pour l'exploration lunaire. Alors que les scientifiques considèrent la Lune comme un avant-poste potentiel pour les missions dans l’espace lointain, le besoin d’infrastructures devient évident. L’installation d’usines, d’observatoires, de ports spatiaux, d’installations propulsives et d’habitats sur la surface lunaire nécessite un élément fondamental : les routes.

Le régolithe lunaire, ou terre végétale, constitue un défi pour les véhicules et les équipements présents à la surface de la Lune. Ses grains fins et grossiers se comportent comme un liquide, pénétrant facilement dans les fissures et causant des dommages. Pour surmonter ce danger, les scientifiques ont exploré diverses solutions, depuis les rouleaux anti-peluches inspirés des geckos jusqu'aux pulvérisations d'azote liquide. Cependant, la construction de routes offre une approche plus simple et plus efficace.

Les missions précédentes, comme le rover Apollo 17, ont connu des problèmes dus à une poussière lunaire excessive. Après avoir perdu son pare-chocs, le rover a accumulé tellement de poussière que les astronautes ont dû improviser une solution de refroidissement à l'aide de cartes lunaires. Le rover soviétique Lunokod 2 a même cessé ses opérations lorsque son radiateur s'est recouvert de poussière lunaire. Des pannes liées à la poussière ont également été observées dans d'autres missions à la surface lunaire.

Pour relever ce défi, l'Agence spatiale européenne (ESA) a développé un système révolutionnaire appelé PAVER. À l’aide d’un laser au dioxyde de carbone de 12 kilowatts, les chercheurs peuvent faire fondre de la poussière de lune simulée, la transformant en une surface plane et vitreuse. Cette technologie permet de créer des pavés de forme triangulaire qui non seulement résistent à l’écrasement mais qui peuvent également être facilement réparés.

PAVER est une démonstration de l'utilisation des ressources in situ (ISRU), un concept nécessaire car il serait peu pratique de transporter tous les matériaux nécessaires de la Terre à la Lune. En utilisant les ressources lunaires, notamment la poussière lunaire, la construction d’aires d’atterrissage et de routes devient réalisable.

Selon l'équipe de l'ESA, une piste d'atterrissage mesurant 100 mètres carrés et une épaisseur de deux centimètres peut être achevée en 115 jours. Cette approche innovante de la construction de routes sur la Lune ouvre des possibilités pour une future exploration lunaire et la création d'une passerelle lunaire pour les missions dans l'espace lointain.

