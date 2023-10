Explorer la Lune avec la caméra lunaire universelle portative (HULC)

Une nouvelle ère d’exploration lunaire se profile à l’horizon alors que les astronautes se préparent pour les futures missions Artemis sur la Lune. L’une des avancées les plus significatives de leur boîte à outils est la caméra lunaire universelle portable (HULC). Cet appareil photo de pointe constitue une amélioration notable par rapport aux appareils photo Hasselblad 500EL modifiés utilisés par les astronautes lors des missions Apollo.

Pour garantir que le HULC soit prêt à l'exploration lunaire, des tests rigoureux ont été menés à Lanzarote, en Espagne, une région dont les paysages ressemblent beaucoup à ceux de la Lune. Des scientifiques, spécialement formés pour l'exploration lunaire, ont emporté l'appareil photo lors de sorties géologiques, cataloguant leurs découvertes dans un carnet de terrain électronique. Les instructeurs ont pu suivre leurs progrès en temps réel grâce à des flux vocaux et vidéo.

Le HULC est équipé de pièces de caméra disponibles dans le commerce qui offrent une sensibilité à la lumière améliorée et des objectifs de pointe. Alors que la Lune présente des ombres dures et des régions lumineuses élevées, en particulier autour du pôle sud, la conception du HULC tient compte de ces conditions d'éclairage extrêmes. Sans atmosphère pour réguler la température, les environnements lunaires connaissent des fluctuations drastiques, avec des températures pouvant atteindre 120°C le jour et descendre à -200°C la nuit. Les caméras HULC ont été conçues pour résister à ces températures extrêmes, avec une couverture de protection supplémentaire pour la protection thermique et contre la poussière.

Pour reproduire les conditions auxquelles seraient confrontés les photographes lunaires, les candidats astronautes ont testé la caméra HULC en plein jour et à l'intérieur de grottes volcaniques pour simuler les nuits lunaires. La caméra devait être facile à utiliser en portant des gants de protection épais, ce qui a entraîné la configuration de boutons conviviaux. Jeremy Myers, responsable de la caméra HULC à la NASA, a souligné l'importance de l'intuitivité, déclarant que « la caméra doit être facile à utiliser » car elle n'est qu'un des nombreux outils que les astronautes utiliseront sur la Lune.

En plus de capturer des détails en gros plan des rochers et des prises de vue grand angle du paysage lunaire, les ingénieurs s'efforcent de créer un appareil photo capable de résister à la dangereuse poussière lunaire. Ces poussières, constituées de fines particules abrasives, présentent un risque tant pour le personnel que pour les équipements. La conception du HULC continuera d’évoluer, avec une prochaine version prévue pour être testée à bord de la Station spatiale internationale.

