Les gouvernements européens et les responsables de l'industrie appellent à des ajustements de la politique de « géoretour » afin d'améliorer la compétitivité de l'industrie européenne des lancements. Tout en reconnaissant la valeur du géoretour, qui garantit que les nations reçoivent des contrats proportionnellement à leurs investissements, ils soutiennent que certains changements devraient être apportés pour rendre les véhicules européens, comme l'Ariane 6 et le Vega C, plus compétitifs sur le marché mondial. .

Les dirigeants des agences spatiales nationales et les dirigeants de grandes entreprises spatiales ont exprimé leurs préoccupations lors des sessions de la conférence Space Tech Expo Europe. Ils estiment que les politiques actuelles de géoretour de l’Agence spatiale européenne (ESA) créent un manque de flexibilité et rendent difficile la compétitivité des véhicules européens à l’échelle mondiale.

Philippe Baptiste, PDG de l'agence spatiale française CNES, a souligné la nécessité de réduire les coûts et de simplifier le système complexe existant. Il a proposé de supprimer une partie de la politique de géoretour pour l'exploitation d'Ariane 6. Baptiste a souligné la question des hausses de prix des sous-traitants, qui impactent négativement la compétitivité des lanceurs européens.

Le problème de l'enfermement chez les fournisseurs en raison du géoretour a également été évoqué par Pierre Godart, PDG d'ArianeGroup Allemagne. Il a souligné que l'incapacité de changer de fournisseur, même s'ils ne sont pas performants, entraîne des retards et une augmentation des dépenses pour Ariane. De tels problèmes entravent la compétitivité et affectent le succès global des missions spatiales européennes.

Même si les parties prenantes conviennent que le géoretour présente des faiblesses, elles soulignent l’importance de trouver d’autres moyens de l’appliquer plutôt que d’abandonner complètement cette politique. Ils estiment que le géoretour devrait être adapté pour permettre la concurrence lors de la sélection des sous-traitants, garantissant ainsi une meilleure qualité et performance.

Le directeur général de l'Agence spatiale allemande au DLR, Walther Pelzer, a souligné la nécessité de développer des méthodes plus intelligentes pour appliquer le géoretour. Il a averti que l’abandon du géoretour pourrait avoir de graves conséquences pour l’ESA, dans la mesure où les États membres pourraient devenir moins disposés à contribuer sans l’assurance des retours.

Le géoretour est considéré comme essentiel pour garantir l'engagement des États membres en faveur des programmes optionnels de l'ESA. Marco Fuchs, PDG d'OHB, a souligné l'importance de ce concept, car les gouvernements sont réticents à investir des fonds importants sans garantie de rendement. Par conséquent, le maintien du géoretour est crucial pour la stabilité et la croissance globales de l’industrie spatiale européenne.

