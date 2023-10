Des astronomes étudient l'amas de galaxies G113 à l'aide de XMM-Newton et LOFAR

Une équipe d'astronomes européens a utilisé le satellite XMM-Newton et le Low-Frequency Array (LOFAR) pour étudier un amas de galaxies connu sous le nom de PSZ2G113.91-37.01, ou G113 en abrégé. Les résultats de cette étude, publiés sur arXiv, apportent de nouvelles informations sur les propriétés et la nature de ce cluster.

Les amas de galaxies sont des structures massives constituées de milliers de galaxies liées entre elles par la gravité. Ils se forment par accumulation de masse et fusion de sous-structures plus petites. En raison de leur taille et de leur composition, ils offrent d’excellentes opportunités pour étudier l’évolution et la cosmologie des galaxies.

G113 a été découvert en 1999 et se situe à un redshift de 0.371. Sa masse est d'environ 758 4 milliards de masses solaires et son rayon est d'environ XNUMX millions d'années-lumière. L'amas est connu pour avoir un halo radio et deux reliques radio. Cependant, il n’a été observé par aucun satellite majeur à rayons X.

Une équipe d'astronomes dirigée par Maria Giulia Campitiello de l'Université de Bologne en Italie avait pour objectif de changer cette situation. Ils ont utilisé XMM-Newton pour observer G113 dans le cadre du projet Cluster HEritage avec XMM-Newton : Mass Assembly and Thermodynamics at the Endpoint of structure formation (CHEX-MATE). Leur étude a été complétée par des images du LOFAR Two-meter Sky Survey-Data release 2 (LoTSS-DR2).

Les observations ont révélé que G113 subit une fusion le long de son axe nord-sud. La présence d'un halo radio et de deux reliques radio a été confirmée, les reliques étant perpendiculaires à l'axe de fusion, une située dans la région nord et une dans la région sud.

L'analyse des données radiologiques a montré une discontinuité de luminosité en surface dans la région nord, qui a été classée comme front froid. La carte des températures a également révélé la présence d’une autre région froide dans la partie sud du cluster.

L'étude a révélé que la région du halo radio a une valeur d'indice spectral moyenne d'environ -1.15, avec un écart type de 0.23. Le profil spectral sur le front nord de la relique nord semblait aplati, indiquant potentiellement des particules accélérées par un choc se déplaçant vers l'extérieur.

De plus, une analyse point à point des émissions de rayons X et radio dans les régions du halo et de la relique a révélé une forte corrélation pour le halo et une anti-corrélation pour la relique, conformément aux études précédentes.

En conclusion, les auteurs de l’étude suggèrent que des observations supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les processus physiques qui contribuent à ces corrélations et anti-corrélations.

Sources:

- arXiv (DOI : 10.48550/arxiv.2310.03645)

- Phys.org (https://phys.org/news/2023-10-european-astronomers-explore-galaxy-cluster.html)