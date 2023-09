Europe, la lune de Jupiter : de nouvelles études suggèrent que le dioxyde de carbone provient de l'océan souterrain

By

Deux études récentes utilisant les données du télescope spatial James Webb de la NASA ont révélé la présence de dioxyde de carbone sur la surface glacée de la lune Europe de Jupiter. Ces découvertes ont des implications importantes sur l'habitabilité potentielle de l'océan européen et sur l'existence de la vie sur la Lune.

Les deux études, publiées dans la revue Science, ont analysé la répartition de la glace de dioxyde de carbone à la surface d'Europe à l'aide de longueurs d'onde proches de l'infrarouge. Ils ont découvert que la plus forte concentration de glace de dioxyde de carbone se trouvait dans une zone connue sous le nom de Tara Regio, caractérisée par un terrain chaotique et considérée comme l'une des régions les plus jeunes d'Europe.

Sur la base de l'analyse, les chercheurs suggèrent que le dioxyde de carbone présent dans Tara Regio provenait probablement de l'océan souterrain d'Europe, plutôt que d'être délivré par des météorites ou produit par des interactions avec la magnétosphère de Jupiter. Ce scénario « endogène » indique que le carbone provient de l’Europe elle-même et a été remonté à la surface relativement récemment à l’échelle des temps géologiques.

La présence de sel d'origine océanique dans Tara Regio, précédemment observée par le télescope spatial Hubble, conforte l'hypothèse selon laquelle le dioxyde de carbone trouve son origine ultime dans l'océan interne d'Europe. Cependant, les chercheurs reconnaissent également que le dioxyde de carbone pourrait potentiellement s'être formé à la surface à partir de fluides carbonatés ou de composés organiques.

Il est important de noter que ces études mettent en doute une source externe de dioxyde de carbone, telle que les météorites, car la concentration locale de dioxyde de carbone à Tara Regio n'est pas cohérente avec une origine exogène. Cette découverte suggère que la source la plus probable du dioxyde de carbone observé est endogène à Europe.

La découverte de dioxyde de carbone à la surface d'Europe soulève des questions sur la possibilité de vie dans son océan. Même si les chercheurs n’ont pas pu déterminer si le dioxyde de carbone est associé à des processus biologiques, le carbone est essentiel à la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Une exploration et une étude plus approfondies de l'océan souterrain d'Europe seront essentielles pour comprendre son habitabilité potentielle et l'existence de la vie au-delà de la Terre.

Sources:

– Sciences : NASA/ ESA/ CSA/ Gerónimo Villanueva (NASA-GSFC)/ Samantha K Trumbo (Cornell University) ; Traitement d'images : Gerónimo Villanueva (NASA-GSFC)/Alyssa Pagan (STScI)

– Association américaine pour l’avancement de la science (AAAS) via EurekAlert !