Nouvelles découvertes sur la lune Europa de Jupiter : CO₂, océans et chaleur

Les observations du télescope James Webb ont révélé la présence de dioxyde de carbone (CO₂) à la surface de la lune Europe de Jupiter. Cette découverte a ouvert des possibilités fascinantes sur la composition de la Lune et son potentiel de vie. Le CO₂ pourrait provenir de l'extérieur, mais il est également possible qu'il se soit infiltré à travers l'épaisse couche de glace qui recouvre la surface d'Europe. De plus, la présence de CO₂ suggère l’existence d’un océan mondial sous la glace.

Il y a deux explications à l'origine du CO₂ : il pourrait être dissous dans l'océan d'Europe, à l'instar des océans de la Terre ; ou il pourrait s'agir d'un sous-produit de la décomposition de composés organiques, tels que des acides aminés ou d'autres composés carbonés. Les gisements de CO₂ sont concentrés dans une zone appelée Tara Regio et sont relativement récents. Cependant, les conditions de surface d’Europe rendent instable la présence du CO₂ pendant de longues périodes.

Contrairement à Encelade, la lune de Saturne, Europe ne connaît pas d'éruptions de geysers communes qui permettraient une analyse spectrographique des sels dissous. Néanmoins, les scientifiques pensent qu’Europe, avec Ganymède et Encelade, les lunes de Jupiter, possède un océan liquide global sous sa surface. Il existe également d’autres candidats potentiels pour les océans liquides mondiaux, tels que Callisto, Titan, Triton, Dione et les planètes naines Cérès et Pluton. Cependant, davantage de données sont nécessaires pour confirmer ces soupçons.

La sonde Galileo, en orbite autour de Jupiter, a fourni les premiers indices d'un océan global sur Europe il y a plus de 25 ans. Des photographies détaillées de la surface glacée de la lune ont révélé des radeaux de glace, des fragments de glace qui semblaient avoir recongelé dans des positions aléatoires. Cela suggère que la couverture de glace était relativement mince, peut-être seulement quelques kilomètres d'épaisseur. Sous la glace se trouve un océan profond, estimé entre 80 et 150 kilomètres de profondeur, contenant peut-être deux à trois fois la quantité d'eau trouvée dans les océans de la Terre.

L'existence d'un océan liquide sur Europe implique la présence de sources de chaleur. La chaleur est probablement générée par les pressions gravitationnelles exercées par Jupiter, provoquant des forces de marée. Les lunes comme Io, Europe et Ganymède sont affectées par les forces de marée et présentent des résonances orbitales. Ce phénomène déforme leurs orbites, les rendant plus excentriques et générant de la chaleur à l'intérieur de leurs orbites. Io, en particulier, connaît une activité volcanique intense due au frottement des roches, avec plus de 150 cratères actifs à tout moment.

Europe subit un effet similaire mais moins intense, gardant son océan souterrain liquide. En 2012, le télescope Hubble a détecté des émissions de vapeur d'eau provenant du pôle sud d'Europe, qui n'avaient pas été détectées par la sonde Galileo. Le magnétomètre embarqué à bord de Galileo a également contribué à la découverte de l'océan d'Europe en détectant de petites anomalies dans le champ magnétique de Jupiter provoquées par les courants électriques au sein de la Lune. Cela suggère la présence de sels dissous dans l’océan souterrain.

La coquille de glace d'Europe « découple » sa surface de l'intérieur rocheux, et les fissures observées à la surface pourraient être des cicatrices causées par les mouvements de marée. Les spectres pris par la sonde Galileo suggèrent la présence de sulfates de calcium et de magnésium. Cependant, l’effet était beaucoup plus faible que celui de Ganymède, qui est une lune plus grande avec son propre océan caché et un noyau métallique composé de fer et de nickel.

Dans l'ensemble, les récentes observations et découvertes sur Europe fournissent une preuve supplémentaire du potentiel de conditions propices à la vie sur la lune de Jupiter. Des explorations et des recherches plus approfondies sont nécessaires pour percer les mystères de cet intrigant corps céleste.

