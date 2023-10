Le télescope spatial Euclid rencontre des problèmes avec le capteur de guidage fin

By

Le télescope spatial Euclid de l'Agence spatiale européenne (ESA), lancé en juillet, est confronté à des difficultés lors de sa phase de mise en service en raison de problèmes liés à son capteur de guidage fin. Le capteur, qui aide le télescope à se positionner en se verrouillant sur des étoiles spécifiques, ne parvient pas par intermittence à se verrouiller sur des étoiles, ce qui rend difficile l'orientation correcte du télescope.

Les données du capteur de guidage fin sont cruciales pour le système de contrôle d'attitude et d'orbite du vaisseau spatial, qui garantit que le télescope reste dans la bonne orientation. Le capteur n'ayant pas fonctionné comme prévu, la phase de mise en service de la mission Euclid a été prolongée pour enquêter et résoudre le problème.

La mission Euclid vise à explorer la composition et l'évolution de l'Univers sombre. Le télescope spatial observera des milliards de galaxies sur un tiers du ciel, jusqu'à 10 milliards d'années-lumière, afin de créer une carte détaillée de la structure à grande échelle de l'Univers dans l'espace et dans le temps.

En étudiant l’expansion de l’Univers et la formation de structures, Euclide fournira un aperçu de la nature de l’énergie noire, de la matière noire et du rôle de la gravité. La mission implique des efforts collaboratifs de la part de diverses équipes du cœur technique de l'ESA (ESTEC), du contrôle de mission (ESOC), du Centre d'astronomie (ESAC) et de l'industrie.

Le directeur des opérations d'Euclid, Andreas Rudolph, a exprimé sa gratitude envers les équipes pour leur dévouement à résoudre le problème, déclarant que les premiers tests avec un logiciel mis à jour semblent prometteurs. Les équipes ont développé un correctif logiciel et l'ont appliqué avec succès à une version test du vaisseau spatial au contrôle de mission. Le correctif a maintenant été envoyé au télescope lui-même, et des tests supplémentaires détermineront s'il résout le problème du capteur de guidage.

Giuseppe Racca, responsable du projet Euclid, a souligné que la phase de vérification des performances avec des images scientifiques fournira une certitude quant à la précision de pointage du télescope. Tout en restant prudemment optimistes, les équipes espèrent que la mise à jour logicielle permettra de relancer avec succès la phase de vérification des performances.

Sources : ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA