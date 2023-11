Télescope Euclide : dévoiler les secrets de l'univers

Le télescope européen Euclide est sur le point de se lancer dans une mission extraordinaire, mettant en lumière les mystères et les énigmes qui imprègnent la vaste étendue du cosmos. Tout en révélant des images captivantes, cet observatoire spatial recèle un immense potentiel pour découvrir la nature de deux forces insaisissables connues sous le nom de matière noire et d'énergie noire. Au cours des six prochaines années, Euclide mènera une étude sans précédent d’un tiers de la sphère céleste, fournissant ainsi des informations précieuses sur ces influenceurs cosmiques qui régissent la forme et l’expansion de notre univers.

Contrairement à leurs homologues plus observables, la matière noire et l’énergie noire restent énigmatiques et imperméables à la détection directe. On pense que ces entités énigmatiques constituent 95 % du cosmos, mais notre compréhension d’elles est profondément limitée. Ainsi, notre seul recours est de retracer leurs signaux subtils à travers les entités tangibles à notre portée. Entrez Euclide, chargé d'observer les contours, les distances et les mouvements de milliards de galaxies, dont certaines ont émis leur lumière tout au long de l'existence de l'univers, alors qu'il cherche à percer les secrets cachés dans les statistiques de ce monumental en trois dimensions. carte cosmique.

Selon les mots du professeur Carole Mundell, directrice scientifique à l'Agence spatiale européenne (Esa), l'enquête Euclide représente l'incarnation de la curiosité humaine et de la recherche incessante de la connaissance. En s’aventurant dans les abysses cosmiques, l’humanité espère percer les mystères qui nous intriguent depuis l’Antiquité, lorsque les premiers astronomes gravaient des constellations sur les parois des grottes.

Foire Aux Questions (FAQ):

Q : Quel est le but du télescope Euclide ?

R : Le télescope Euclide vise à faire la lumière sur l'énigmatique matière noire et l'énergie noire, qui représentent la grande majorité de la composition de l'univers.

Q : Comment Euclide observera-t-il l’univers ?

R : Euclide analysera méticuleusement les contours, les distances et les mouvements de milliards de galaxies, en utilisant leurs propriétés observables pour retracer les signaux subtils de la matière noire et de l'énergie noire.

Q : Pourquoi la matière noire et l’énergie noire sont-elles importantes ?

R : La matière noire détient la clé potentielle pour comprendre la structure gravitationnelle de l’univers, tandis que l’énergie noire jouerait un rôle important dans l’expansion accélérée des galaxies.

Q : Combien de temps durera l'enquête d'Euclide ?

R : L'enquête Euclide s'étendra sur une période de six ans, offrant aux astronomes une vue sans précédent du cosmos.

Q : Qu’est-ce qui distingue Euclide des autres télescopes spatiaux ?

R : Euclide possède une combinaison unique de largeur, de profondeur et de netteté de vision, lui permettant de couvrir une plus grande étendue du ciel tout en extrayant des données précieuses sur la matière noire et l'énergie noire.

Alors qu’Euclide prend sa place parmi les explorateurs de l’espace, les scientifiques espèrent que cet instrument puissant sera le véhicule qui propulsera l’humanité vers une compréhension globale de l’univers, révélant ainsi les secrets de ses origines, de sa composition et de son destin ultime.

Source: BBC