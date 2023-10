La mission Euclid surmonte les problèmes de navigation et entame la phase de tests finale

La mission Euclid de l'ESA, lancée le 1er juillet 2023, a résolu avec succès ses problèmes de navigation et entre désormais dans la phase de tests de vérification des performances. La mission vise à observer l'Univers et à mesurer son expansion au fil du temps.

Euclide a rencontré un obstacle lorsque son capteur de guidage fin (FGS) n'a pas réussi à se verrouiller sur les étoiles guides. Cependant, grâce à un correctif logiciel, l'équipe de la mission a pu résoudre ce problème et mettre à jour le calendrier d'observation du télescope. Une fois ses problèmes de navigation résolus, Euclid va maintenant subir sa dernière phase de tests, connue sous le nom de vérification des performances, en « mode scientifique » complet.

La mission débutera ensuite sa mission de six ans, au cours de laquelle elle fournira des images et des spectres détaillés de l’Univers, remontant à 10 milliards d’années. Ces données seront utilisées pour créer une étude complète d'un tiers du ciel et pour mesurer l'influence de la matière noire et de l'énergie noire.

La mission Euclid est équipée du Fine Guidance Sensor (FGS), un nouvel instrument qui s'appuie sur des capteurs optiques pour imager le ciel et déterminer le positionnement du télescope. Le FGS utilise les étoiles observées par la mission Gaia de l'ESA à des fins de navigation.

Cependant, les rayons cosmiques, les éruptions solaires, la lumière parasite et les rayons X peuvent interférer avec les observations du télescope, provoquant de faux signaux ou des artefacts. Ces faux signaux étaient plus nombreux que les vraies étoiles dans le champ de vision du télescope, ce qui a empêché le FGS de naviguer avec précision.

Pour résoudre ce problème, l'équipe de la mission a développé un correctif logiciel, qui a été testé sur un modèle électrique d'Euclide et un simulateur avant d'être implémenté en orbite. Les résultats ont été positifs et le vaisseau spatial parvient désormais à identifier avec succès les étoiles pour la navigation.

La mission principale d'Euclide est d'observer l'expansion cosmique et d'étudier deux des questions les plus difficiles de la cosmologie moderne : la matière noire et l'énergie noire. Grâce à des mesures précises de milliards de galaxies sur des milliards d'années, Euclid fournira une vue 3D de la répartition de la matière noire et cartographiera l'évolution de la structure à grande échelle de l'Univers. Cela permettra aux scientifiques de tester la relativité générale à l’échelle cosmique et potentiellement de résoudre les divergences dans nos modèles cosmologiques actuels.

Le succès de la phase de mise en service de la mission Euclid a été salué par Carole Mundell, directrice scientifique de l'ESA. Une fois les problèmes de navigation résolus, Euclide devrait révolutionner notre compréhension de l’Univers sombre.

