Le vaisseau spatial Euclid surmonte les erreurs d'identification cosmique pour enquêter sur l'univers sombre

Le vaisseau spatial Euclid de l'Agence spatiale européenne (ESA) a réussi à localiser ses étoiles directrices, qu'il a perdues en raison d'une erreur d'identification cosmique. Ce développement remet Euclide sur la bonne voie pour enquêter sur les mystères de la matière noire et de l’énergie noire. La matière noire, qui représente 85 % de la matière de l’univers, est invisible, tandis que l’énergie noire est responsable de l’expansion accélérée du cosmos.

Après son lancement le 1er juillet, Euclide a atteint le point de Lagrange 2, un point gravitationnellement stable du système Terre-Soleil, où il a rencontré un problème. Le capteur de guidage fin du vaisseau spatial a eu du mal à trouver ses étoiles directrices, cruciales pour la navigation et le pointage précis de zones spécifiques du ciel.

Le problème était dû aux rayons cosmiques émis par le soleil pendant les périodes de forte activité solaire, qui interféraient avec la fonctionnalité du capteur de guidage fin. De plus, la lumière parasite du soleil et les rayons X solaires ont encore perturbé les opérations du vaisseau spatial. Par conséquent, Euclide n'a pas pu identifier les modèles d'étoiles nécessaires à la navigation, ce qui a entraîné des artefacts et des observations inexactes.

Dans le cadre de la phase de mise en service, l’équipe de contrôle de mission de l’ESA a travaillé sans relâche pour résoudre ces défis techniques. Ils ont développé un correctif logiciel qui a été testé sur un modèle d'Euclide avant de l'appliquer au vaisseau spatial lui-même. Après 10 jours de tests et de mises à jour en orbite, le capteur de guidage fin fonctionne désormais comme prévu et les étoiles guides ont été à nouveau localisées.

Une fois ces problèmes résolus, Euclid est prêt à reprendre sa phase de vérification des performances, qui se terminera fin novembre. Au cours de cette phase, les derniers tests seront effectués avant qu'Euclide puisse se lancer dans sa mission d'enquête sur l'univers sombre. Euclide étudiera un tiers du ciel au-dessus de la Terre, cartographiant des modèles 3D de galaxies sur une période de 10 milliards d'années. Ce faisant, il vise à dévoiler le rôle de la matière noire et de l’énergie noire dans l’évolution de l’univers.

Le succès de ces tests ouvre la voie à Euclide pour révolutionner notre compréhension de l’univers sombre et fournir des informations précieuses sur ces mystères cosmologiques.