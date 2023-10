L'Union européenne lance trois nouvelles missions spatiales pour tester les technologies avant leur commercialisation

L'Union européenne (UE) a récemment lancé trois nouvelles missions de démonstration et de validation en orbite dans le cadre du programme de recherche Horizon 2020. Ces missions visent à réaliser des tests sur diverses technologies avant leur commercialisation.

Les missions de démonstration et de validation en orbite, également appelées missions IOD ou IOV, ont été lancées à l'aide du lanceur du vol Vega VV23 depuis le port spatial de l'Agence spatiale européenne en Guyane française. Les missions comprennent au total six satellites et neuf expériences qui testeront des technologies ayant un large éventail d'applications.

Soutenues par l'Agence spatiale européenne (ESA), ces missions permettent de mener des expériences dans l'espace pour valider des technologies dans des environnements spatiaux réels. Ce processus, connu sous le nom d’héritage de vol, est crucial à la fois à des fins scientifiques et commerciales. Il s’agit de la dernière étape avant que ces technologies puissent être introduites sur le marché.

Le lancement de ces missions met en valeur le rôle actif de l'UE dans l'espace et son engagement à soutenir l'innovation et les progrès technologiques. Le commissaire européen chargé du marché intérieur, Thierry Breton, a déclaré que le lancement permettra de tester l'innovation et les nouvelles technologies dans l'espace, renforçant ainsi la compétitivité de l'Europe dans l'industrie spatiale.

Les trois missions bénéficieront à six pays européens. Syndeo-1 et Syndeo-2, mis en œuvre par la société aérospatiale néerlandaise ISISpace, impliquent sept expériences couvrant divers thèmes tels que la science spatiale, la technologie, la propulsion et la gestion du trafic spatial. Ces missions reçoivent le soutien d'universités et de petites et moyennes entreprises en Belgique, en Espagne, en France et en Tchéquie.

ESTCube-2, développé par un groupe d'étudiants en espace de l'Université de Tartu en Estonie, vise à démontrer la désorbitation avec la technologie des freins à plasma et à qualifier une plate-forme nanosatellite dans l'espace lointain pour de futures missions qui utiliseront la voile éolienne solaire électrique.

L'ANSER, créée par l'Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial en Espagne, se concentre sur l'étude et la surveillance de la qualité de l'eau dans les réserves de la péninsule ibérique à l'aide de techniques spectrométriques et d'un groupe de cubesats en orbite terrestre basse.

Le lancement de ces missions spatiales par l'UE met en évidence son engagement à réduire l'écart entre le développement technologique et la commercialisation. En testant ces technologies en orbite, il garantit qu'elles sont prêtes à être commercialisées, favorisant ainsi l'innovation, les connaissances scientifiques et la compétitivité de l'industrie spatiale européenne.

