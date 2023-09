By

L’intégration du tissu cérébral à l’intelligence artificielle (IA) devient une réalité, soulevant des questions éthiques. Bien que cette combinaison ait le potentiel d'améliorer les systèmes humains compromis, des inquiétudes subsistent quant à l'interférence de la technologie dans le cours de la nature. Cette intégration définit la quatrième révolution industrielle en médecine après la COVID-19.

La technologie de l’IA s’est initialement concentrée sur l’analyse visuelle dans les laboratoires médicaux, extrayant des données quantitatives à partir d’images médicales. Cependant, le débat autour de la technologie de l’IA utilisant des puces mémoire dans la matière cérébrale gagne en popularité parmi les chercheurs.

La croissance du tissu cérébral en laboratoire suit un processus spécifique, mais sa combinaison avec l’IA ouvre de nouvelles possibilités dans la recherche médicale. Les organoïdes du cerveau humain, également connus sous le nom d'HBO, sont des entités biologiques tridimensionnelles cultivées en laboratoire pour reproduire la structure et les fonctions du cerveau humain adulte. Bien que les HBO aient été initialement développées pour la recherche clinique, elles font actuellement l’objet d’études pour les utilisations potentielles de l’IA dans l’amélioration mentale et physique.

L’utilisation de puces mémoire combinées à l’IA dans les réseaux neuronaux artificiels basés sur les tissus cérébraux est également vitale. Cette approche vise à simuler les mécanismes de traitement, de mémorisation et de récupération de l’information du cerveau. Les réseaux de neurones artificiels ont le potentiel de résoudre des problèmes réels dans diverses industries.

Malgré les progrès de ces technologies, des préoccupations éthiques persistent. L'impact sur les sujets testés, tels que les singes, soulève des considérations éthiques. Cependant, les scientifiques continuent d’explorer les possibilités d’intégrer l’IA à la matière cérébrale. Lors d’expériences récentes, des chercheurs ont réussi à combiner la technologie de l’IA avec les HBO, créant ainsi un appareil capable de lire l’activité cérébrale et de la stimuler avec des signaux électriques. Cette HBO améliorée a appris à jouer à un jeu vidéo en seulement cinq minutes.

L'intégration de l'IA et du tissu cérébral ouvre de nouvelles possibilités pour les modèles de réseaux neuronaux. En modélisant les signaux de pointe entre les neurones de leurs réseaux, les chercheurs peuvent imiter les activités cérébrales et étudier les réseaux neuronaux dans un contexte biologique. Ces progrès ont des implications dans des domaines tels que la robotique, les interfaces cerveau-machine et la découverte de médicaments.

Cependant, les questions morales entourant la combinaison des HBO, de l’IA et du corps humain ne peuvent être ignorées. Le cerveau est un organe complexe, et l'interférence avec ses processus naturels soulève des inquiétudes quant à l'altération du « dessein de Dieu ». L’objectif de reproduire la conscience humaine et de percer ses mystères soulève également des dilemmes éthiques.

En conclusion, l’intégration des HBO et de l’IA présente un immense potentiel mais doit être réglementée dans les limites médicales et juridiques. Il devrait se concentrer sur le traitement médical plutôt que sur la seule amélioration mentale, en particulier pour les personnes sans problèmes de santé préexistants. Les organismes de réglementation jouent un rôle crucial pour garantir le développement et la mise en œuvre responsables de ces technologies.

Sources:

– Dr Theodore Karasik, conseiller principal de Gulf State Analytics à Washington