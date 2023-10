ESTCube-2 : le prochain satellite estonien aux objectifs ambitieux

ESTCube-2, un satellite de la taille d'une boîte à chaussures développé et construit par des étudiants de premier cycle de l'Université de Tartu, volera bientôt à bord du lanceur européen Vega VV23. Ce petit satellite a des objectifs ambitieux, notamment mener des études sur la végétation estonienne et démontrer la technologie du « frein à plasma » en orbite.

La technologie des freins à plasma, également connue sous le nom de voile électrique (E-sail), est une méthode d'exploration du système solaire sans propulsion. Développée par Pekka Janhunen, la voile électronique utilise la charge électrostatique pour repousser les protons du vent solaire, prenant ainsi de l'ampleur. Dans le cas d'ESTCube-2, le frein à plasma est constitué d'une longue ligne d'attache en aluminium entrelacée qui se charge, créant une traînée électrostatique dans l'ionosphère. Cette traînée entraînera la dégradation de l’orbite du satellite, conduisant finalement à sa désorbitation.

Les freins à plasma offrent une solution économique et légère pour retirer les satellites de leur orbite une fois leurs missions terminées. La conception du micro-attache d'ESTCube-2, avec des fils redondants, réduit le risque de rupture dans l'espace dû aux micrométéorites ou à d'autres dangers.

En plus de tester le frein à plasma, ESTCube-2 transporte des microcaméras construites par des étudiants pour étudier la végétation estonienne et une charge utile de matériaux pour étudier les effets corrosifs de « l'oxygène atomique » trouvé au sommet de l'atmosphère. Il comprend également une radio définie par logiciel pour les tests de radioamateur.

ESTCube-2 fera partie du Small Spacecraft Mission Service de Vega, un service de covoiturage pour les petits satellites. Il a été sélectionné dans le cadre du programme de démonstration en orbite/validation en orbite de la Commission européenne, qui permet de tester rapidement en orbite de nouvelles technologies.

La mission est le résultat de huit années de travail de développement par l'équipe ESTCube-2 et implique plus de 600 étudiants de différents niveaux d'études. Le satellite est équipé d'un moteur de déploiement plus puissant et plus robuste, résolvant le problème de moteur qui affectait son prédécesseur, ESTCube-1.

En cas de succès, la technologie de freinage à plasma d'ESTCube-2 pourrait ouvrir la voie à une désorbite efficace des satellites et contribuer au nettoyage de l'environnement de l'orbite terrestre basse. Une mission de suivi appelée ESTCube-LuNa est en cours de conception pour tester la technologie E-sail au-delà de l'orbite terrestre pour la propulsion dans l'espace lointain.

