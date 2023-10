Un satellite étudiant estonien, ESTCube-2, mis en orbite par l'Agence spatiale européenne

Le satellite étudiant estonien, ESTCube-2, a été mis en orbite avec succès à bord du lanceur Vega de l'Agence spatiale européenne. Développé par des passionnés de l'espace et des étudiants, ESTCube-2 est le successeur du premier satellite estonien, ESCube-1, lancé en 2013 et achevé une mission de deux ans.

Le projet ESTCube-2 a été principalement dirigé par l'Université de Tartu, avec le soutien de l'Observatoire de Tartu. L'objectif de l'équipe est de propulser la technologie spatiale estonienne sur la scène internationale et de développer, construire et lancer des missions scientifiques de nanosatellites. De plus, ils visent à promouvoir la science dans les écoles et auprès du grand public.

Le satellite ESTCube-2, composé de trois unités, est composé de trois cubes de 10 x 10 x 10 centimètres, pesant au total 4.5 kilogrammes. Le module avionique, la plateforme et l'intégration des expériences ont été développés par l'équipe ESTCube-2, tandis que les expériences scientifiques elles-mêmes ont été développées par des organisations partenaires.

L'un des principaux objectifs d'ESTCube-2 est de tester des technologies permettant de résoudre divers problèmes liés à l'exploration spatiale. La charge utile principale du satellite est l'expérience de freinage à plasma, développée par l'Institut météorologique finlandais, qui vise à atténuer les débris spatiaux en orbite basse de la Terre. Le frein à plasma fonctionne de la même manière qu'une voile électrique, servant de frein dans l'ionosphère terrestre et de voile dans le vent solaire.

Parallèlement à l'expérience sur les freins à plasma, le satellite transporte également deux caméras d'observation de la Terre et effectue des tests de corrosion des matériaux dans l'espace. ESTCube-2 tourne autour de la Terre 14 fois par jour, dont environ huit à dix au-dessus de l'Estonie, offrant ainsi aux scientifiques une fenêtre de sept minutes pour capturer les signaux.

