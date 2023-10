Deux satellites de pointe lancés pour améliorer l'observation de la Terre et la technologie spatiale

L'Agence spatiale européenne a annoncé le lancement réussi de deux satellites de pointe, THEOS-2 et Triton, qui amélioreront considérablement nos capacités d'observation de la Terre et feront progresser la technologie spatiale. En plus de ces satellites principaux, un groupe de satellites secondaires, dont des CubeSats innovants, ont également été déployés au cours de la même mission, élargissant encore notre compréhension de notre planète et au-delà.

THEOS-2, ou satellite thaïlandais Earth Observation System-2, est le fruit d'un effort de collaboration entre Airbus et l'Agence thaïlandaise de développement de la géo-informatique et des technologies spatiales. Ce satellite d'observation, le plus grand des deux de sa série, jouera un rôle crucial en fournissant des informations vitales au ministère de l'Agriculture thaïlandais. Il fournira des données sur les ressources en eau, les conditions météorologiques et l'utilisation des terres, permettant ainsi de prendre des décisions éclairées en matière de planification et de gestion pour le secteur agricole du pays.

Triton, anciennement connu sous le nom de FORMOSAT-7R, marque une étape importante pour l'Agence spatiale taïwanaise (TASA). Ce satellite se concentrera sur la collecte de signaux qui rebondissent sur la surface de la mer pour calculer les champs de vent sur les océans du monde. Les données recueillies seront partagées avec l'Administration météorologique centrale de Taiwan, contribuant ainsi grandement à l'exactitude des prévisions de l'intensité des typhons et à la prévision de leurs trajectoires.

THEOS-2 et Triton ont été déployés sur des orbites héliosynchrones, garantissant qu'ils passent systématiquement au-dessus des mêmes emplacements terrestres aux mêmes heures chaque jour. Ce positionnement permet des observations précises et fiables dans le temps, fournissant des informations précieuses pour diverses applications.

La mission de lancement a utilisé le lanceur Vega de l'ESA, connu pour sa capacité à placer des satellites de taille moyenne sur des orbites polaires terrestres basses. Outre les satellites principaux, dix satellites secondaires plus petits devaient être déployés. La confirmation a été reçue pour huit de ces satellites, les deux autres étant en attente de confirmation.

Ces satellites secondaires incluent le Proba-V Companion CubeSat, qui effectuera des observations mondiales de la végétation afin de fournir des données précieuses pour l'analyse de la couverture terrestre et de la végétation. Le CubeSat PRETTY (Passive REflecTomeTry and Dosimetry) démontrera sa capacité à mesurer la glace de mer et d'autres paramètres à l'aide des signaux du système de navigation mondial qui rebondissent sur la Terre.

De plus, les CubeSats ∑yndeo-1 et ∑yndeo-2 sont équipés de technologies innovantes, telles qu'un jet pack plasma et un instrument magnétique ultra-sensible. Ces satellites sont essentiels pour tester les technologies spatiales de pointe, dont certaines seront utilisées dans la future constellation LISA de l'ESA pour la détection des ondes gravitationnelles.

En outre, la contribution de l'Estonie à la mission est le satellite ESTCube-2, un satellite de la taille d'une boîte à chaussures qui étudiera la végétation estonienne et effectuera des tests en orbite d'une attache « e-sail » pour réduire les débris spatiaux. Enfin, les systèmes avancés de nanosatellites pour la recherche en observation de la Terre (ANSER) se composent de trois CubeSats travaillant ensemble pour fournir des informations précieuses sur le contenu des plans d'eau, notamment les niveaux de pollution et la présence de micro-organismes nuisibles.

Ces satellites récemment lancés représentent une avancée significative dans notre capacité à surveiller divers aspects de la Terre, de la planification agricole en Thaïlande à la prévision des typhons à Taiwan et aux tests technologiques de pointe dans l'espace. Alors que ces satellites commencent leurs missions, ils promettent d’élargir notre compréhension de notre planète et de l’univers au-delà.

Définitions:

1. CubeSat : Un petit satellite en forme de cube qui mesure généralement 10 centimètres de côté.

2. Orbite héliosynchrone : orbite sur laquelle un satellite passe au-dessus des mêmes points de la Terre à la même heure solaire locale, permettant généralement des conditions d'observation cohérentes.

3. Onde gravitationnelle : perturbation de la structure de l'espace-temps provoquée par l'accélération de corps célestes massifs, tels que la fusion de trous noirs ou d'étoiles à neutrons.

Sources:

– L'Agence spatiale européenne. (Aucune URL disponible)

–Airbus

– Agence thaïlandaise de développement de la géoinformatique et des technologies spatiales

– Agence spatiale taïwanaise