Arianespace a livré avec succès 12 satellites en orbite terrestre basse grâce au lancement d'une fusée Vega depuis le port spatial en Guyane française dimanche soir. Le lancement impliquait la séparation du satellite d'observation optique thaïlandais, THEOS-2, et du satellite météorologique taïwanais, Triton. Par la suite, la fusée a largué dix cubesats supplémentaires auprès de clients, dont la Commission européenne.

Ce lancement était la deuxième tentative d'Arianespace, le précédent lancement du 6 octobre ayant été annulé en raison d'une mesure dépassant le seuil maximum lors du compte à rebours. Après ce lancement réussi, THEOS-2, fabriqué par Airbus pour l'Agence thaïlandaise de développement de la géo-informatique et des technologies spatiales (GISTDA), fonctionnera aux côtés de THEOS-2A pour fournir des informations précieuses sur les ressources en eau, la météo et les terres au ministère thaïlandais de l'Agriculture.

Triton, quant à lui, collectera des données sur les champs de vent au-dessus de l'océan pour le compte de l'Administration météorologique centrale de Taiwan, permettant ainsi des prévisions plus précises des typhons. Les données collectées seront partagées avec la communauté météorologique mondiale.

Vega, qui effectue des lancements de satellites depuis 2012, est surnommé le « petit lanceur » de l'Agence spatiale européenne (ESA). Il excelle dans le placement de satellites de taille moyenne sur des orbites polaires terrestres basses, idéales pour les missions scientifiques et d'observation de la Terre. En comparaison, Vega-C, l'autre lanceur de l'ESA, est actuellement cloué au sol tandis que les ingénieurs étudient une refonte de sa tuyère défaillante.

Parmi les satellites lancés figuraient trois cubesats de la Commission européenne. L'un d'entre eux, l'ESTCube-2 de l'Estonie, est un satellite de la taille d'une boîte à chaussures développé par des étudiants de premier cycle. En cas de succès, cela deviendra la première démonstration en orbite de la technologie des freins à plasma, permettant au vaisseau spatial de manœuvrer et d'éviter les débris spatiaux en utilisant un système de voile électrique sans propulseur. Ce système de freinage innovant repose sur une longe chargée composée de lignes d'aluminium entrelacées, chacune mesurant 30 mètres de long et aussi fine qu'un cheveu humain.

Sources:

– [Source 1]

– [Source 2]

– [Source 3]

Définitions :

– Cubesats : Petits satellites aux dimensions standardisées (généralement 10x10x10 cm) conçus pour la recherche spatiale et à des fins éducatives.

– Commission européenne : branche exécutive de l’Union européenne chargée de proposer des lois et de mettre en œuvre les décisions.

– Orbite terrestre basse : région de l'espace située à environ 2,000 XNUMX kilomètres au-dessus de la surface de la Terre où gravitent les satellites et où ont lieu la plupart des vols spatiaux habités.

– Ionosphère : Partie de la haute atmosphère terrestre, comprise entre environ 60 et 1,000 XNUMX kilomètres d'altitude, où existent des ions et des électrons libres dus au rayonnement solaire et cosmique.