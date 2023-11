Le parcours des CubeSats : une nouvelle méthode testée pour l'atterrissage sur un astéroïde

Dans un an, l’Agence spatiale européenne (ESA) s’apprête à lancer la mission Hera, qui sera le deuxième vaisseau spatial habité à explorer l’astéroïde Didymos. Alors que la mission DART de la NASA s'est précédemment écrasée sur Dimorphos, la lune de Didymos, Hera vise à enquêter sur le cratère d'impact laissé derrière elle et à faire la lumière sur la défense planétaire contre les astéroïdes.

Dans le cadre du programme de défense planétaire de l'ESA, la mission principale d'Hera est d'étudier les effets de la mission DART sur Dimorphos et Didymos, aidant ainsi les scientifiques à en apprendre davantage sur la manière de contrecarrer les menaces potentielles d'astéroïdes sur Terre. De plus, Hera sert de mission de démonstration technologique, introduisant une méthode d'atterrissage unique connue sous le nom d'atterrissages balistiques robustes.

Atterrir sur un astéroïde en rotation avec une gravité minimale pose plusieurs défis. CubeSats, Milani et Juventus, pesant environ 12 kg chacun, accompagneront Hera et utiliseront leurs instruments pour améliorer l'étude de l'astéroïde binaire. Ces instruments comprennent un spectromètre, un thermogravimètre pour détecter les substances volatiles et organiques, un radar pour sonder la structure interne de Dimorphos et un gravimètre. Des caméras et des équipements radio faciliteront également le processus d'examen, qui devrait durer environ six mois.

A l'issue de leur mission, Milani et la Juventus devraient tenter un atterrissage sur Dimorphos. Un article récent de l'auteur principal Iosto Fodde de l'Université de Glasgow intitulé « Conception et analyse d'atterrissages balistiques robustes sur le secondaire d'un astéroïde binaire » présente une nouvelle méthode permettant aux CubeSats de réussir un atterrissage.

Un atterrissage balistique robuste fait référence à une technique de descente non motorisée. En utilisant la technique d'interpolation non intrusive de Chebyshev (NCI), les CubeSats calculent le taux de croissance des états possibles au fil du temps. Cela permet de limiter les vitesses et les angles d'impact, optimisant ainsi la trajectoire d'atterrissage. Le résultat est une augmentation de 20 % du succès d’atterrissage et une réduction significative de l’empreinte d’atterrissage par rapport aux méthodes conventionnelles.

Alors que des missions complexes et coûteuses comme OSIRIS-REx de la NASA ont mis en évidence l'importance du retour d'échantillons d'astéroïdes sur Terre, les auteurs de l'article soulignent que les atterrissages de base d'engins spatiaux sur des astéroïdes fournissent des données scientifiques précieuses. Ces atterrissages donnent un aperçu de la structure interne et des propriétés matérielles des astéroïdes tout en permettant des mesures in situ.

Avec la prochaine mission Hera et la tentative d'atterrissage révolutionnaire des CubeSats, les scientifiques et les ingénieurs sont enthousiasmés par les progrès potentiels dans l'exploration des astéroïdes. L’amélioration du taux de réussite des atterrissages offerte par la méthode Robust Ballistic Landing ouvre les portes de futures missions et améliore notre compréhension de ces objets cosmiques.

Questions fréquentes

1. Quel est le but de la mission Héra ?

La mission Hera vise à étudier les effets de la mission DART de la NASA sur l'astéroïde Didymos et sa lune Dimorphos dans le cadre du programme de défense planétaire de l'ESA.

2. Qu'est-ce que la technique d'atterrissage balistique robuste ?

L'atterrissage balistique robuste fait référence à une méthode de descente non motorisée par laquelle les CubeSats calculent les vitesses et les angles d'impact à l'aide de la technique d'interpolation non intrusive de Chebyshev (NCI) pour optimiser leurs trajectoires d'atterrissage.

3. Comment Milani et la Juventus contribueront-elles à la mission Hera ?

Milani et Juventus, les CubeSats accompagnant Hera, utiliseront divers instruments pour améliorer l'étude de l'astéroïde binaire, notamment un spectromètre, un thermogravimètre, un radar, un gravimètre, des caméras et des équipements radio.

4. Quels sont les avantages potentiels des atterrissages d’astéroïdes à la surface ?

Les atterrissages d'astéroïdes à la surface fournissent des données scientifiques précieuses concernant la structure interne et les propriétés matérielles des astéroïdes. De plus, les mesures in situ peuvent offrir des informations supplémentaires sur ces objets cosmiques.

5. Quelles améliorations la méthode Robust Ballistic Landing apporte-t-elle ?

Par rapport aux méthodes conventionnelles, la technique Robust Ballistic Landing augmente considérablement le taux de réussite de l’atterrissage de 20 % et réduit l’empreinte d’atterrissage des CubeSats.