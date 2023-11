Mission Hera de la NASA : pionnier des atterrissages balistiques robustes sur des astéroïdes

By

La prochaine mission Hera de la NASA devrait entrer dans l'histoire en étant le deuxième vaisseau spatial humain à visiter l'astéroïde binaire Didymos. Si son objectif principal est d'étudier le cratère d'impact formé par la mission DART de la NASA sur la lune Dimorphos de Didymos, Hera vise également à démontrer une technologie innovante dans le domaine de la défense planétaire.

Pour l'aider dans son étude, Hera sera accompagnée de deux CubeSats, Milani et Juventus, qui effectueront des atterrissages sans précédent sur Dimorphos. L’idée d’atterrir sur un astéroïde peut sembler intimidante, mais ces CubeSats fourniront des informations précieuses sur le potentiel d’atterrissages réussis de manière plus simple et plus rentable.

La clé pour réaliser ces atterrissages réside dans le concept d’atterrissages balistiques robustes. Contrairement aux descentes motorisées conventionnelles, cette méthode repose sur la technique d'interpolation non intrusive de Chebyshev (NCI). En calculant le taux de croissance des états possibles du vaisseau spatial au fil du temps, les CubeSats peuvent optimiser leurs trajectoires et augmenter le succès de l'atterrissage de 20 %, réduisant ainsi considérablement l'empreinte de l'atterrissage.

Cette approche révolutionnaire de l’atterrissage sur des astéroïdes ouvre de nouvelles possibilités d’exploration scientifique. Alors que des missions complexes comme OSIRIS-REx de la NASA se sont révélées efficaces dans les missions de retour d'échantillons, les atterrissages balistiques robustes de Hera montrent que même les atterrissages de base d'engins spatiaux peuvent produire des connaissances scientifiques précieuses. Les interactions directes entre l'engin spatial et la surface fournissent des informations cruciales sur la structure interne et les propriétés matérielles d'un astéroïde, complétées par des mesures in situ.

Milani et la Juventus entreprendront une étude intensive de six mois sur Dimorphos et Didymos aux côtés d'Héra, utilisant leurs instruments pour étudier le système binaire des astéroïdes. À la fin de la mission, ils tenteront leurs audacieux atterrissages sur Dimorphos, équipés des connaissances complètes de la surface acquises tout au long de la mission.

Avec la mission Hera et Robust Ballistic Landings, la NASA repousse les limites et redéfinit ce qui peut être réalisé dans le domaine de l’exploration des astéroïdes. Ces approches innovantes ouvrent la voie à de futures missions visant à étudier et potentiellement atténuer la menace que représentent les astéroïdes dangereux pouvant présenter un risque pour la Terre.

QFP

Qu’est-ce qu’un atterrissage balistique robuste ?

L'atterrissage balistique robuste est une méthode d'atterrissage sur des astéroïdes qui ne repose pas sur une descente motorisée. Il utilise la technique d'interpolation non intrusive de Chebyshev (NCI) pour optimiser les trajectoires et augmenter le succès des atterrissages.

Quels astéroïdes la mission Hera explorera-t-elle ?

La mission Hera explorera l'astéroïde binaire Didymos et sa lune Dimorphos.

Quel est l'objectif des CubeSats Milani et Juventus ?

Milani et Juventus, accompagnant la mission Hera, effectueront des atterrissages sur Dimorphos pour recueillir de précieuses données scientifiques sur la structure interne et les propriétés matérielles de l'astéroïde.

Comment la mission d'Héra contribue-t-elle à la défense planétaire ?

La mission d'Hera vise à étudier le cratère d'impact formé par la mission DART de la NASA sur Dimorphos. En comprenant les effets de cet impact, les scientifiques peuvent mieux comprendre les stratégies permettant de dévier les astéroïdes dangereux susceptibles de menacer la Terre.

(Source : arXiv)