L'observatoire Gaia de l'Agence spatiale européenne découvre un demi-million de nouvelles étoiles

L'Agence spatiale européenne (ESA) a récemment publié de nouvelles données de son observatoire Gaia, révélant la découverte de plus d'un demi-million d'étoiles jusqu'alors inconnues et de plus de 150,000 2022 astéroïdes. Ces données font partie de la troisième publication de données de Gaia, la première ayant eu lieu en juin 17,000. Ces étoiles nouvellement découvertes sont situées au sein d'Omega Centauri, le plus grand amas globulaire d'étoiles visible depuis la Terre, situé à environ XNUMX XNUMX années-lumière.

Les récentes observations de Gaia ont documenté un total de 1.8 million d'étoiles au sein d'Omega Centauri, ces nouvelles étoiles étant comparativement plus faibles que celles précédemment découvertes par l'ESA. Plus précisément, les étoiles nouvellement découvertes sont 15 fois plus faibles que leurs homologues de l’amas.

Gaia a identifié avec succès 526,587 XNUMX nouvelles étoiles dans la région Omega Centauri, qui comprend neuf zones densément peuplées. Notamment, l’observatoire peut désormais observer plus de dix fois le nombre d’étoiles au cœur de l’amas. Ces données nouvellement acquises comblent non seulement les lacunes de la cartographie de Gaia, mais fournissent également des informations précieuses sur la formation et le développement des étoiles.

La découverte de ces étoiles permet aux chercheurs d’étudier leur répartition et leurs mouvements, dépassant ainsi le potentiel anticipé de Gaia. De plus, ces étoiles nouvellement découvertes représentent l’une des régions les plus densément peuplées observées par Gaia dans cette zone de l’espace.

Bien que Gaia n’ait pas été initialement conçu pour la cosmologie, l’observatoire, en orbite depuis 2013, s’est révélé très efficace pour la détection d’étoiles. Il a joué un rôle crucial dans la découverte de nombreuses étoiles au fil de ses différentes publications de données. De plus, Gaia a facilité la création d’une carte étendue et détaillée de la Voie lactée, dévoilant notre galaxie avec des détails sans précédent.

