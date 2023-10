L'observatoire Gaia découvre un demi-million de nouvelles étoiles dans l'amas Omega Centauri

L'observatoire Gaia de l'Agence spatiale européenne a pour mission de créer la carte tridimensionnelle la plus détaillée de l'univers local. Dans sa dernière publication de données, Gaia a capturé et publié des informations sur plus de 1.8 milliard d'étoiles. Cependant, il y avait des lacunes dans les données dans les zones où se trouvaient des amas d’étoiles densément peuplés.

Les amas globulaires, qui sont des associations d'étoiles à peu près sphériques, comptent parmi les structures les plus anciennes de l'univers et constituent les éléments constitutifs des galaxies. Malheureusement, ces amas apparaissent souvent comme des étoiles uniques depuis les télescopes au sol en raison des perturbations atmosphériques. De plus, les noyaux brillants des amas globulaires peuvent saturer les détecteurs d’instruments, ce qui rend difficile l’exploration de leurs profondeurs.

Pour surmonter ces défis, Gaia a utilisé un mode de fonctionnement spécial pour cartographier le plus grand amas globulaire connu, Omega Centauri. Cela a abouti à la découverte d'un demi-million de nouvelles étoiles au sein de l'amas. Cette découverte dépasse les capacités de conception prévues de l'instrument et fournira aux astronomes une compréhension plus précise et détaillée de l'univers.

Les données collectées par les observations de Gaia contribueront à la quatrième publication des résultats de Gaia (DR4), prévue pour la fin de 2025. Cette publication comprendra des données provenant de huit régions supplémentaires de l'espace densément peuplées d'étoiles, élargissant ainsi notre connaissance du cosmos. De plus, la découverte de ces étoiles au sein de l’amas Omega Centauri aidera les scientifiques à affiner les estimations de l’âge de la Voie lactée.

De plus, Gaia ne catalogue pas seulement les étoiles mais aussi les petits objets de notre système solaire, tels que les astéroïdes. Avec la prochaine publication de données, Gaia devrait doubler le nombre d’astéroïdes connus, fournissant ainsi des informations précieuses sur notre voisinage céleste.

Dans l’ensemble, la mission en cours de l’observatoire Gaia jette un nouvel éclairage sur l’immensité de l’univers et approfondit notre compréhension de ses subtilités.

Sources:

– Communiqué de presse de l'observatoire Gaia de l'Agence spatiale européenne