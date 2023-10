Les merveilles géologiques de Noctis Labyrinthus sur Mars

L'Agence spatiale européenne (ESA) a publié une vidéo simulée d'un vol au-dessus de la partie orientale de Noctis Labyrinthus sur Mars, à l'aide des données recueillies par son orbiteur Mars Express. La vidéo présente les caractéristiques géologiques de cette région captivante.

Noctis Labyrinthus, qui signifie « Labyrinthe de la nuit », est un réseau de vallées situé entre trois gigantesques volcans boucliers dans la région de Tharsis sur Mars. La région de Tharsis abrite d'importants volcans comme l'Olympus Mons, le plus haut volcan du système solaire. Ces volcans, ainsi que le volcanisme intensif de la région, ont joué un rôle important dans le façonnement du paysage de Noctis Labyrinthus.

L’une des caractéristiques les plus frappantes visibles dans la vidéo sont les structures graben. Ces grabens sont des segments de la croûte martienne qui se sont affaissés par rapport au milieu environnant. Ils résultent de l’activité tectonique provoquée par le soulèvement de la croûte dû à l’activité volcanique. Certains grabens de Noctis Labyrinthus sont des canyons interconnectés, connus sous le nom de Valles Marineris, qui est l'un des plus grands canyons du système solaire.

La vidéo met également en évidence l’ampleur impressionnante de ces formations géologiques. Valles Marineris s'étend sur environ 4,000 200 kilomètres de longueur et mesure jusqu'à 30 kilomètres de profondeur. Les vallées de Noctis Labyrinthus peuvent mesurer jusqu'à XNUMX kilomètres de largeur et jusqu'à six kilomètres de profondeur. Des glissements de terrain et des champs de dunes peuvent être observés, mettant en valeur la nature dynamique de l’environnement martien.

La caméra stéréo de l'orbiteur Mars Express a joué un rôle crucial dans la capture des données détaillées de profondeur de Noctis Labyrinthus. En étudiant ces caractéristiques géologiques sur Mars, les scientifiques peuvent mieux comprendre l'histoire volcanique et les processus tectoniques de la planète.

Cette vidéo simulée offre un aperçu captivant de l'une des merveilles géologiques de Mars, offrant aux scientifiques et aux passionnés de l'espace une meilleure compréhension du monde fascinant au-delà du nôtre.

Sources:

– Agence spatiale européenne (ESA)

