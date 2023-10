Le vaisseau spatial Euclid de retour sur la bonne voie pour enquêter sur l'univers sombre

By

Le vaisseau spatial Euclid de l'Agence spatiale européenne (ESA), également connu sous le nom de « détective de l'univers sombre », a retrouvé sa capacité de navigation après avoir perdu la trace de ses étoiles directrices en raison d'une erreur d'identification cosmique. Cet obstacle surmonté, le satellite est désormais prêt à se plonger dans les mystères de la matière noire et de l’énergie noire, deux phénomènes qui intriguent les cosmologues depuis des années.

La matière noire, qui représente 85 % de la matière de l’univers, est essentiellement invisible, tandis que l’énergie noire est responsable de l’expansion accélérée du cosmos. Euclid a été lancé le 1er juillet dans le but précis d'étudier ces aspects énigmatiques de l'univers.

Bien que le vaisseau spatial ait réussi à atteindre le point de Lagrange 2, un point stable dans le système Terre-Soleil, il a rencontré un problème lors de la capture de ses premières images du cosmos. Le capteur de guidage fin, sur lequel s'appuie Euclide pour la navigation, a eu du mal à localiser ses étoiles directrices en raison des interférences causées par les rayons cosmiques, la lumière parasite du soleil et les rayons X solaires. Par conséquent, les artefacts provoqués par ces interférences ont rendu difficile pour le vaisseau spatial d’identifier avec précision les modèles d’étoiles.

Cependant, l'équipe de la mission a développé un correctif logiciel pour résoudre ce problème, qui a été soumis à des tests approfondis sur un modèle électrique d'Euclide, puis sur le vaisseau spatial en orbite. Après dix jours de tests, le capteur de guidage fin fonctionne désormais comme prévu et les étoiles guides d'Euclide ont été à nouveau localisées avec succès.

Une fois ces problèmes de jeunesse résolus, Euclid est sur le point d’entrer dans sa phase de vérification des performances. Au cours de cette phase critique, le vaisseau spatial effectuera les derniers tests avant de pouvoir commencer sa mission d'exploration de l'univers sombre. Euclide étudiera environ un tiers du ciel, examinant les galaxies et les amas d'étoiles pour découvrir des informations sur la matière noire et l'énergie noire. De plus, il étudiera les effets de l’énergie sombre sur la séparation croissante entre les galaxies à mesure que l’univers s’étend.

La phase de vérification des performances devrait se terminer fin novembre, permettant à Euclid de commencer sa mission révolutionnaire consistant à faire la lumière sur les mystères de l'univers sombre. Les observations du vaisseau spatial devraient fournir une compréhension révolutionnaire de l’évolution cosmique, notamment du rôle de la matière noire et de l’impact de l’énergie noire sur l’univers.

