Tester les cultures Kombucha pour la résilience spatiale

L'ESA mène des tests sur les cultures de kombucha pour déterminer leur résilience dans l'espace et leur potentiel à soutenir la présence humaine sur la Lune et sur Mars. Ces cultures, connues pour leurs propriétés fermentaires et leurs bienfaits pour la santé, possèdent la capacité de survivre dans des environnements difficiles sur Terre, ce qui en fait un sujet fascinant pour l’exploration spatiale.

Les expériences ont été menées à l’aide de l’installation Expose de la Station spatiale internationale, où des échantillons ont été exposés au rayonnement cosmique et à des conditions martiennes simulées. Une découverte remarquable a été qu’un micro-organisme appelé cyanobactérie était capable de réparer son ADN et de reprendre la division cellulaire même après avoir été exposé au rayonnement cosmique et aux ions fer, connus pour causer des dommages importants. On pense qu’un gène spécifique, le gène sulA, joue un rôle crucial dans l’arrêt de la division cellulaire jusqu’à ce que les dommages à l’ADN soient réparés.

En outre, les expériences ont révélé que les amas de cellules fournissent un microhabitat aux espèces plus petites, leur permettant de « faire du stop » dans l’espace au sein de groupes plus grands de cellules qui assurent leur protection. Cela a des implications pour comprendre comment les amas de cellules et les biofilms peuvent protéger contre les extrêmes de l’espace et prévenir la contamination lors des missions spatiales.

En plus d’explorer le potentiel de soutien à la colonisation spatiale, les cultures de kombucha pourraient également servir de modèle de rayonnement précieux. En étudiant la façon dont ces micro-organismes réagissent aux radiations, les scientifiques peuvent mieux comprendre comment améliorer la santé humaine et développer des stratégies de radioprotection pour les astronautes.

Les chercheurs envisagent un avenir dans lequel ces cultures pourraient être cultivées sur la Lune et sur Mars, grâce à leur capacité à produire de l’oxygène et à fonctionner comme des bio-usines. Leur utilisation dans les futures missions spatiales et les efforts d’exploration spatiale humaine pourrait améliorer considérablement la durabilité de ces efforts.

Dans l’ensemble, tester des cultures de kombucha dans l’espace offre des informations prometteuses sur la résilience des micro-organismes et leurs applications potentielles pour soutenir la présence humaine à long terme au-delà de la Terre.

Définitions:

– Kombucha : Une boisson au thé fermenté connue pour ses bienfaits pour la santé.

– Résilience : La capacité à résister et à se remettre de conditions difficiles.

– Biofilm : Communauté de micro-organismes qui forment une couche protectrice sur une surface.

– Rayonnement cosmique : Particules à haute énergie provenant de l’espace.

– Conditions martiennes : Conditions simulées pour imiter l’environnement sur Mars.

– Gène SulA : Gène qui régule la division cellulaire en réponse aux dommages à l’ADN.

– Protection planétaire : Protocoles pour prévenir la contamination entre corps célestes.

– Cyanobactérie : Type de bactérie capable de photosynthèse.

– Microhabitat : Un habitat à petite échelle au sein d’un écosystème plus vaste.

– Modèle de rayonnement : système utilisé pour étudier les effets des rayonnements sur les organismes vivants.

