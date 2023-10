Le concept de la mission ROARS : utiliser des essaims de satellites pour étudier l'activité solaire et la météo spatiale

L'Agence spatiale européenne (ESA) a approuvé le financement d'une mission appelée Révéler les réponses orbitales et atmosphériques à l'activité solaire (ROARS), qui vise à utiliser un essaim de satellites pour améliorer les observations scientifiques. En répartissant des charges utiles scientifiques entre plusieurs CubeSats, la mission vise à collecter des données cruciales sur l'activité solaire et la météo spatiale, qui peuvent jouer un rôle important dans les collisions entre satellites et l'accumulation de débris spatiaux.

Les CubeSats, petits satellites modulaires de la taille d'un four à micro-ondes, seront équipés d'instruments avancés, notamment de capteurs magnétiques et atmosphériques, ainsi que de capacités de communication laser. Des lasers et des instruments radar au sol soutiendront l’essaim de satellites. Ensemble, ces satellites et instruments travailleront à découvrir les effets de l'activité solaire sur la haute atmosphère, tels que les changements de traînée qui peuvent avoir un impact sur les altitudes des satellites.

L'activité solaire peut provoquer une expansion de l'atmosphère, entraînant une augmentation de la traînée sur les satellites et une diminution ultérieure de leurs altitudes. La mission ROARS vise à comprendre cette relation entre la météo spatiale et les dépôts d'énergie dans la haute atmosphère, dans le but d'assurer la sécurité des satellites vitaux pour la vie quotidienne.

Ravindra Desai, chercheur principal de la mission, explique que l'objectif de la mission est d'acquérir une compréhension globale de la façon dont la météo spatiale affecte la haute atmosphère et menace les opérations des satellites. Ce faisant, cette mission peut contribuer à créer un environnement plus sûr pour l'exploration spatiale et soutenir la vision de l'ESA consistant à utiliser l'orbite terrestre basse comme base sécurisée pour les expéditions lunaires et martiennes.

La conception en essaim des satellites ROARS eux-mêmes permet d’éviter les collisions, garantissant ainsi la sécurité et l’intégrité de la mission. De plus, les satellites sont équipés de technologies de désorbitation permettant une réduction contrôlée de l’altitude après une période de cinq ans. Cette mesure garantit que l’essaim ROARS ne contribue pas au problème des débris spatiaux qu’il cherche à résoudre.

Cette mission conceptuelle ouvre des possibilités passionnantes pour faire progresser notre compréhension de la météo spatiale et de son impact sur les opérations des satellites. En tirant parti des essaims de satellites, la mission ROARS vise à fournir des données vitales susceptibles d’améliorer la sécurité dans l’espace et d’ouvrir la voie à une exploration plus approfondie des corps célestes.

