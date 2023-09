Andreas Mogensen devient commandant de l'ISS, marquant une étape importante pour les astronautes européens

L'astronaute de l'ESA Andreas Mogensen a pris la relève en tant que commandant de la Station spatiale internationale (ISS), faisant de lui le sixième Européen à occuper ce poste prestigieux. Mogensen a pris le commandement le 26 septembre 2023 et servira jusqu'au début de 2024, supervisant les activités de l'équipage et assurant la sécurité et le fonctionnement de la Station spatiale. En tant que commandant de l'ISS, Mogensen est responsable de la sécurité, du bien-être et de la coordination des membres de l'équipage, tout en travaillant également avec le contrôle au sol pour superviser toutes les activités et opérations de la Station spatiale.

Durant son commandement, plusieurs véhicules cargo arriveront à l'ISS, dont l'Axiom-3, qui transportera l'astronaute du projet de l'ESA Marcus Wandt. Ce sera la première fois que deux Scandinaves se retrouveront ensemble dans l’espace. Le mandat de Mogensen en tant que commandant coïncide avec sa mission Huginn en cours, qui a débuté le 27 août 2023, lorsqu'il a lancé en tant que pilote du vaisseau spatial Crew Dragon.

La nomination d'Andreas Mogensen au poste de commandant de l'ISS souligne la reconnaissance des astronautes européens et de leur expertise par les partenaires internationaux. Cette étape importante est célébrée par le directeur de l'exploration humaine et robotique de l'ESA, Daniel Neuenschwander, qui salue le leadership de Mogensen et lui souhaite, ainsi qu'à l'équipage de l'Expédition 70, une expérience réussie et mémorable sur la Station spatiale.

Le commandant de l'ISS joue un rôle essentiel dans le succès des missions et le bien-être des membres de l'équipage à bord de la station spatiale. Les responsabilités du commandant consistent notamment à assurer la sécurité de l'équipage, à gérer et à coordonner les activités de tous les membres de l'équipage, à superviser le fonctionnement et la maintenance des systèmes de la station et à servir de principal point de communication entre l'ISS et le contrôle au sol.

