Nouvelle découverte : une bataille rare entre un lion de mer et une pieuvre filmée

By

Lindsay Bryant, une nageuse passionnée dans l'océan Pacifique au large de Nanaimo, a eu une surprise lors de sa récente visite à son lieu de baignade habituel. Le 16 novembre, peu après midi, elle a repéré un lion de mer qui se débattait dans l'eau. Intriguée, elle a saisi son téléphone pour enregistrer ce qui se passait.

En zoomant avec son appareil photo, Bryant s'est rendu compte qu'elle assistait à quelque chose de vraiment extraordinaire : une bataille entre un lion de mer et une pieuvre. «J'ai été totalement surprise», dit-elle. «C'est tellement cool que ce soit ce qui se passe. C'est vraiment génial d'avoir pu capturer cela.

L’échange exaltant s’est déroulé pendant environ cinq minutes intenses, Bryant étant le seul témoin de cette rencontre rare. "J'ai été surprise car je n'avais jamais vu de poulpe dans la nature auparavant, encore moins lors d'un combat avec un lion de mer", ajoute-t-elle. Son évaluation de la situation était que l'otarie est sortie vainqueur, même si elle a clairement dû faire des efforts pour obtenir son repas.

La zoologiste marine Anna Hall, après avoir vu la photographie de Bryant, a exprimé sa surprise et son enthousiasme. Même si les lions de mer chassent les poulpes, il est extrêmement rare d'assister à une telle bataille à la surface de l'eau. Hall a salué la capture de Bryant comme une « photo fantastique » et a noté qu'elle n'avait jamais rencontré un scénario similaire au cours de sa vaste expérience sur l'eau.

Pour Bryant, cette photo et cette vidéo étonnantes occuperont à jamais une place spéciale dans sa collection. C’était vraiment une opportunité unique. Sa rencontre nous rappelle les incroyables mystères qui se cachent sous la surface de l'océan et l'importance de préserver et d'apprécier nos écosystèmes marins.

QFP

1. Est-il courant d'assister à une bataille entre un lion de mer et une pieuvre ?

Si les lions de mer chassent les poulpes, il est extrêmement rare d’assister à une telle bataille à la surface de l’eau. La rencontre capturée par Lindsay Bryant est un événement vraiment remarquable.

2. Qui est sorti vainqueur de la bataille ?

D'après les observations de Lindsay Bryant, l'otarie semble avoir gagné la bataille contre la pieuvre. Cependant, l’otarie a dû déployer des efforts considérables pour obtenir son repas.

3. Pourquoi Lindsay Bryant a-t-elle été particulièrement émerveillée par cette rencontre ?

Lindsay Bryant n'avait jamais vu de poulpe dans la nature auparavant, ce qui rend cette bataille entre une pieuvre et un lion de mer encore plus étonnante pour elle. L’opportunité de capturer un événement aussi rare devant une caméra était vraiment une expérience unique pour elle.