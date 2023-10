Une nouvelle étude publiée dans Nature révèle que le prototype de satellite BlueWalker 3, lancé par AST SpaceMobile en septembre 2022, constitue une menace majeure pour les observations de l'univers depuis la Terre. Le satellite, qui fait partie d'un projet visant à établir des tours de téléphonie mobile dans l'espace, est l'un des nombreux satellites lancés en orbite terrestre basse par diverses sociétés.

Les observations de BlueWalker 3 ont été compilées par des astronomes professionnels et amateurs du monde entier, et il a été constaté que le satellite semblait aussi brillant que deux des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne. Son grand réseau d'antennes en fait l'objet le plus brillant du ciel nocturne après la Lune, Vénus, Jupiter et sept étoiles.

Le nombre croissant de satellites en orbite terrestre basse, avec des sociétés comme SpaceX et Amazon qui lancent des milliers de satellites pour divers projets, est une source d'inquiétude. Ces satellites réfléchissent la lumière du soleil vers la Terre, provoquant potentiellement des stries lumineuses sur les images astronomiques et interférant avec les données scientifiques. Ils peuvent également créer un bruit supplémentaire pour la radioastronomie, affectant les récepteurs et les bandes de radioastronomie à proximité.

Le prototype BlueWalker 3 possède le plus grand réseau de communications commerciales jamais déployé dans l'espace, et sa luminosité a considérablement augmenté depuis le déploiement de son réseau d'antennes. Cette tendance aux satellites plus grands et plus lumineux inquiète les astronomes, car ils peuvent dépasser les niveaux de luminosité recommandés par l'Union astronomique internationale (IAU).

Il n’existe actuellement aucune règle officielle régissant la luminosité des satellites en orbite. Des entreprises comme SpaceX sont en pourparlers avec l’AIU pour remédier aux interférences causées par leurs satellites. Les auteurs de l'étude recommandent que l'effet des satellites sur l'astronomie soit pris en compte dans les processus d'autorisation de lancement.

En conclusion, la prolifération de satellites brillants comme BlueWalker 3 constitue une menace importante pour les observations de l’univers depuis la Terre. Le nombre croissant de satellites en orbite terrestre basse et leurs niveaux de luminosité croissants doivent être pris en compte pour garantir la préservation des données scientifiques et la visibilité du cosmos.

Définitions:

– Orbite terrestre basse : région de l'espace située à moins de 2,000 1,200 kilomètres (XNUMX XNUMX miles) de la surface de la Terre.

– Réseau d'antennes : configuration de plusieurs éléments d'antenne travaillant ensemble pour améliorer la réception ou la transmission du signal.

– Union Astronomique Internationale (IAU) : Une organisation qui promeut et sauvegarde la science de l’astronomie au niveau international

Sources:

– Nature (Etude publiée dans) : Aucune URL fournie

– Gizmodo : Aucune URL fournie