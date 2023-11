Affiner les observations du fond cosmique des micro-ondes : percer les mystères de l’univers

By

Les cosmologues repoussent constamment les limites de notre compréhension de l'univers. Des recherches récentes publiées dans la revue Physical Review D ont mis en lumière la précision nécessaire pour détecter les écarts par rapport à la symétrie de parité dans la polarisation du fond diffus cosmologique (CMB). Cette percée a le potentiel de percer certains des mystères de longue date de l’univers.

En 2020, des scientifiques ont découvert un phénomène fascinant appelé biréfringence cosmique. En analysant la polarisation de la lumière CMB, ils ont émis l’hypothèse que le plan de polarisation aurait pu subir une légère rotation depuis son origine dans l’univers primitif. Cet écart par rapport à la symétrie pourrait être attribué à une forme insaisissable de matière et d’énergie connue sous le nom de matière noire et d’énergie noire.

Pour affiner notre compréhension de la biréfringence cosmique, les chercheurs Fumihiro Naokawa et Toshiya Namikawa de l'Université de Tokyo ont intégré les effets de lentille gravitationnelle dans leur cadre théorique. La lentille gravitationnelle se produit lorsque la lumière se courbe lorsqu'elle traverse les champs gravitationnels créés par les structures à grande échelle de l'univers. En tenant compte de ces effets de lentille, Naokawa et Namikawa ont pu calculer avec précision les disparités des signaux avec et sans ajustements de lentille gravitationnelle.

Leurs résultats démontrent le rôle crucial que joue la lentille gravitationnelle dans la compréhension de la nature de la matière noire et de l’énergie noire. Sans tenir compte de ces effets de lentille, les mesures précédentes se seraient considérablement écartées des prédictions théoriques. L'introduction d'un outil de correction prenant en compte la lentille gravitationnelle permet aux chercheurs d'affiner leurs modèles et d'améliorer la précision des observations futures.

Les implications de cette recherche s’étendent au-delà de la biréfringence cosmique. Les connaissances acquises grâce à l’étude du CMB pourraient avoir des conséquences considérables sur notre compréhension de la composition et de l’évolution de l’univers. Grâce aux progrès continus de la technologie d’observation et de l’analyse des données, les scientifiques sont sur le point de percer les mystères du cosmos.

QFP

Qu’est-ce que la biréfringence cosmique ?

La biréfringence cosmique est un phénomène observé dans la polarisation de la lumière du fond diffus cosmologique (CMB). Cela suggère que le plan de polarisation de la lumière CMB pourrait avoir subi une rotation depuis son origine dans l'univers primitif jusqu'à nos jours.

Qu’est-ce que la lentille gravitationnelle ?

La lentille gravitationnelle se produit lorsque la lumière se courbe lorsqu'elle traverse les champs gravitationnels créés par des objets ou des structures massives dans l'univers. Cette courbure de la lumière peut déformer les modèles observés de polarisation du fond diffus cosmologique et affecter notre compréhension des propriétés de l’univers.

Que sont la matière noire et l'énergie noire ?

La matière noire et l'énergie noire sont des formes hypothétiques de matière et d'énergie qui constitueraient la majorité de la composition de l'univers. Ils n’interagissent pas avec la lumière ou d’autres formes de rayonnement électromagnétique, ce qui les rend difficiles à détecter directement. Comprendre les propriétés de la matière noire et de l’énergie noire est crucial pour comprendre le cosmos à un niveau fondamental.

Source : [ipmu.jp](https://www.ipmu.jp/en)