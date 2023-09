L'avenir de l'exploration spatiale : science, durabilité et accès plus facile

Les lancements de fusées sont depuis longtemps un processus coûteux et complexe pour les agences spatiales, mais à mesure que le monde de l’exploration spatiale évolue, de nouvelles missions se préparent pour un avenir où l’humanité aura une présence durable hors Terre. Cela commence avec la Lune, où les humains n’ont pas mis les pieds depuis 51 ans. Cependant, une fois que nous aurons établi une présence à long terme sur la Lune, les possibilités d’exploration plus approfondie du cosmos deviendront plus réalisables.

Cette vision du transit humain et de l'habitation sur d'autres mondes et satellites s'accompagne du concept d'utilisation des ressources in situ (ISRU), qui implique la construction d'expériences et d'infrastructures exploitant les ressources du milieu environnant. Alors que nous nous aventurons au-delà de notre planète bleue, les scientifiques travaillent au développement de nouvelles technologies pour faciliter nos recherches scientifiques sur l’espace.

Alors pourquoi devons-nous mener des recherches scientifiques dans l’espace ? Bien qu'il existe sur Terre des observatoires qui étudient le cosmos, il existe des limites à la réalisation d'observations astronomiques depuis notre planète. La pollution lumineuse, par exemple, rend de plus en plus difficile l’observation des étoiles. De plus, l'atmosphère terrestre elle-même pose des défis aux astronomes, car elle limite notre capacité à observer certaines longueurs d'onde du spectre électromagnétique.

Les agences spatiales lancent des observatoires en orbite pour surmonter ces limitations, nous permettant ainsi d'explorer l'univers depuis un point d'observation au-delà de notre atmosphère. Cependant, il y a des limites à ce que nous pouvons réaliser grâce aux seules observations à distance. L’analyse directe d’échantillons extraterrestres est cruciale pour mieux comprendre les corps célestes. Par exemple, l'étude d'échantillons lunaires obtenus lors des missions Apollo et plus récemment par l'atterrisseur chinois Chang'e-5 a fourni des informations précieuses sur la composition de la Lune et la présence d'eau. De même, la mission Mars Sample Return vise à collecter des échantillons de roches à des fins d’analyse, ce qui pourrait potentiellement faire la lumière sur l’histoire géologique de Mars et la possibilité d’une vie microbienne ancienne.

L’une des quêtes les plus importantes de l’exploration spatiale est la recherche de vie ou de signes de vie ancienne au-delà de la Terre. La découverte de preuves de vie extraterrestre aurait de profondes implications sur notre compréhension de l’univers et de la place que nous y occupons.

L’établissement d’une présence humaine soutenue sur d’autres corps célestes, tels que Mars, pourrait s’avérer plus rentable à long terme que des missions répétées de retour d’échantillons. Par exemple, les missions Artemis de la NASA visent à jeter les bases d'une présence humaine durable sur la Lune, notamment des infrastructures sur la surface lunaire et une station spatiale lunaire appelée Lunar Gateway.

L’un des principaux obstacles à l’exploration spatiale est le coût des lancements de fusées. Cependant, avec les progrès de la technologie des fusées réutilisables, les coûts diminuent progressivement. La fusée réutilisable Falcon 9 de SpaceX, par exemple, a déjà rendu les lancements orbitaux plus abordables. Cette tendance devrait se poursuivre, permettant un accès plus fréquent et moins cher à l’espace. À mesure que les coûts des fusées diminuent, leur puissance et leurs capacités de charge augmentent également, comme le démontre le Starship de SpaceX, qui aura des capacités de poussée et de charge utile nettement supérieures à celles de ses prédécesseurs.

L’avenir de l’exploration spatiale offre des perspectives prometteuses en matière de découvertes scientifiques, de présence durable hors Terre et d’accès plus facile au cosmos. Alors que nous continuons à repousser les limites de notre compréhension, les progrès technologiques et un sens renouvelé de l’exploration nous rapprochent de la découverte des mystères de l’univers.

Sources:

– Article source : Gizmodo