Des bactéries génétiquement modifiées convertissent les déchets plastiques en produits chimiques utiles

Une étude révolutionnaire menée par des chercheurs de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign a révélé l'ingénierie réussie de deux souches de bactéries synthétiques capables de transformer les déchets plastiques en produits chimiques précieux. Les souches bactériennes modifiées, obtenues à partir de la bactérie du sol Pseudomonas putida, ont été spécialement conçues pour cibler le polyéthylène téréphtalate (PET) et le convertir en acide téréphtalique et en éthylène glycol.

Les produits chimiques qui en résultent ont une large gamme d’applications dans l’industrie manufacturière, notamment la production d’isolants, de mousses, de revêtements, d’adhésifs et de nylon. Cette étude révolutionnaire, publiée dans Nature Communications, met en évidence le potentiel des bactéries modifiées pour fournir des solutions durables à la crise croissante de la pollution plastique.

En plus de leur capacité à convertir le PET en produits chimiques précieux, il a également été découvert que les souches bactériennes modifiées recyclent le plastique en le convertissant en polymère biodégradable PHA et en muconate. Cela souligne en outre le potentiel de l’ingénierie microbienne pour promouvoir la durabilité environnementale et trouver des moyens innovants de réutiliser et de recycler les polymères.

Le projet de recherche a reçu un financement de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) et du Future Insight Prize parrainé par Merck KGaA. Cependant, il est important de noter que les opinions exprimées dans l’étude sont uniquement celles des auteurs et ne reflètent pas la politique officielle du ministère de la Défense ou du gouvernement américain.

Cette étude révolutionnaire ouvre de nouvelles voies pour le recyclage des polymères et offre de l’espoir pour résoudre le problème mondial des déchets plastiques. En exploitant la puissance des bactéries génétiquement modifiées, les scientifiques pourraient être en mesure de proposer des alternatives durables à la production conventionnelle de plastique et de promouvoir une approche plus respectueuse de l'environnement en matière de fabrication de matériaux.

Sources:

– Étude : Université de l’Illinois Urbana-Champaign

– Financement : Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) et Future Insight Prize parrainé par Merck KGaA.